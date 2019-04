ECB:Nové kolo ciel v USA by spôsobilo iba mierny pokles rastu eurozóny

Budova Európskej centrálnej banky v nemeckom Frankfurte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 24. apríla (TASR) - Nové kolo ciel medzi Spojenými štátmi a ich hlavnými obchodnými partnermi by podľa prieskumu Európskej centrálnej banky (ECB) spôsobilo iba „mierny pokles“ tempa hospodárskeho rastu v eurozóne.Štúdia simulovala obojsmerný nárast ciel a iných obchodných bariér medzi najväčším svetovým hospodárstvom a jeho partnermi o 10 %. A ukázalo sa, že v eurozóne by došlo len k „miernemu poklesu aktivity“, keďže vývoz z EÚ do iných krajín, ako sú Spojené štáty, stúpa.Podľa výsledkov prieskumu by reálne príjmy nemeckých domácností v dôsledku ciel klesli menej ako o 10 bázických bodov. A to dokonca aj pri zohľadnení väzieb a prepojenia produkcie v celej krajine v rámci dodávateľských reťazcov.