Slovenskí vojaci budú na východnom krídle NATO pôsobiť do roku 2020

Bratislava 24. apríla (TASR) - Slovenskí vojaci budú v rámci posilnenej predsunutej NATO pôsobiť v Lotyšsku, prípadne v Litve, Estónsku alebo Poľsku až do 30. júna 2020. V stredu to schválila vláda, potvrdiť to ešte musí Národná rada SR.V rámci tejto iniciatívy už 152 príslušníkov Ozbrojených síl SR vo vojenskom výcvikovom priestore v lotyšskom Adazi pracuje, ich pôsobenie sa však malo skončiť 30. júna 2019. Na základe materiálu však budú vojaci v rovnakom počte pôsobiť aj naďalej.zdôvodňuje rezort obrany.