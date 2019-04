ECB: Prognostici zhoršili odhad rastu ekonomiky v eurozóne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 11. apríla (TASR) - Ekonómovia upravili prognózu rastu a inflácie eurozóny smerom nadol a varovali pred ďalším zhoršením odhadu, keďže pretrvávajúce neistoty, ako odchod Británie z Európskej únie a obchodné konflikty vo svete, odrádzajú firmy od investícií. Ukázal to vo štvrtok zverejnený prieskum Európskej centrálnej banky (ECB).Prieskum ECB medzi profesionálnymi prognostikmi, ktorý sa realizuje každý štvrťrok, ukázal, že spotrebiteľské ceny by mali tento rok vzrásť o 1,4 %. V roku 2020 by sa miera inflácie mala zrýchliť na 1,5 % a v ďalšom roku na 1,6 %. V porovnaní s predchádzajúcou prognózou v januári to znamená zhoršenie prognózy pri každom z rokov o 0,1 percentuálneho bodu. Inflačný cieľ ECB je pritom stanovený na úrovni tesne pod 2 %.Čo sa týka prognózy tohtoročného hospodárskeho rastu eurozóny, prognostici ju upravili výrazne smerom nadol. Zatiaľ čo v januári počítali s rastom eurozóny na úrovni 1,5 %, teraz počítajú s rastom len na úrovni 1,2 %. Mierne zhoršili aj odhad rastu ekonomiky eurozóny na budúci rok, a to o 0,1 percentuálneho bodu na 1,4 %. O 1,4 % by mala ekonomika bloku s jednotnou menou vzrásť aj v roku 2021, v tomto prípade prognózu z januára prognostici nemenili.Pri nezamestnanosti sa odhad prognostikov na najbližšie tri roky nemenil. Ako v januári, tak aj teraz odhadujú, že tento rok dosiahne miera nezamestnanosti v eurozóne 7,8 %, na budúci rok sa zmierni na 7,6 % a v roku 2021 na 7,5 %.