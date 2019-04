SPUSTENIE PARKOVACEJ POLITIKY V BRATISLAVE SA OČAKÁVA V ROKU 2020

Tlačová konferencia primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla (na snímke) spolu so starostami a zástupcami jednotlivých bratislavských mestských častí na tému Parkovacia politika v Bratislave 11. apríla 2019. Foto: TASR Pavol Zachar Tlačová konferencia primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla (na snímke) spolu so starostami a zástupcami jednotlivých bratislavských mestských častí na tému Parkovacia politika v Bratislave 11. apríla 2019. Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 11. apríla – Spustenie parkovacej politiky v Bratislave sa očakáva v druhej polovici roka 2020. Nemá platiť vo všetkých mestských častiach. Dotknúť sa to má pätiny áut v hlavnom meste. Magistrát navrhuje štyri tarifné pásma za hodinové parkovania, kde sa má platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu. Rezidenti si majú za parkovaciu kartu zaplatiť za prvé auto v domácnosti 49 eur za rok, za druhé 150 eur a za tretie 500 eur za rok. Počíta s tým návrh, ktorý vo štvrtok predstavilo vedenie Bratislavy.Prevádzkovateľom parkovacej politiky chce byť v plnej miere hlavné mesto. "Návrh sme konzultovali s odborníkmi, so starostami mestských častí a poslancami a panuje v tom zhoda. Parkovacia politika v Bratislave je nevyhnutnosť," vyhlásil primátor Bratislavy Matúš Vallo.Mesto navrhuje zaviesť štyri tarifné pásma za hodinové parkovanie, kde sa bude platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu. Platiť tu bude pravidlo, čím ďalej od centra, tým lacnejšie. Zóny navrhnú mestské časti. Ak cez deň nie je s parkovaním problém, parkovanie nebude spoplatnené. V miestach s vysokým dopytom len vo večerných a nočných hodinách bude hodinovo spoplatnené parkovanie len v týchto hodinách. V nočných hodinách budú na sídliskách uprednostnení obyvatelia s trvalým pobytom.Ročná rezidentská parkovacia karta pre prvé auto v domácnosti bude stáť 49 eur. Bratislavčan bude mať tým pádom neobmedzenú možnosť parkovania v mieste bydliska. "V tejto sume bude mať držiteľ parkovacej karty aj dve hodiny zadarmo v akejkoľvek inej rezidentskej mestskej zóne a 100 hodín zadarmo vo svojej rezidentskej zóne pre návštevy," spresnil Vallo. Rezidentská parkovacia karta pre druhé auto v domácnosti bude stáť 150 eur na rok a pre tretie auto 500 eur na rok."Parkovacia politika má chrániť rezidentov a zabezpečiť im parkovacie miesto v okolí svojho bydliska. Pokiaľ budú držitelia rezidenčných kariet chodiť do inej mestskej štvrte, majú denne nárok na dve hodiny parkovania zadarmo. Dlhší čas bude spoplatnený hodinovou sadzbou podľa konkrétnych zón," vysvetlil primátor. Na jeden byt bude možné vydať maximálne tri rezidentské parkovacie karty. Mesto navrhuje pre Bratislavčanov, ktorí nevlastnia auto, ako bezplatný benefit 150 hodín voľného parkovania pre ich návštevy na jednu domácnosť. Bratislavčania, ktorí parkujú s autom v garáži, na dvore či na súkromnom parkovisku nebudú platiť mestu nič, za desať eur na rok však môžu získať benefit 150 hodín pre domácnosť na parkovanie pre návštevy a benefit dvojhodinového parkovania na deň bezplatne v tarifných zónach.Abonenti (podnikatelia so sídlom prevádzky alebo majitelia nehnuteľností v zóne) majú za parkovaciu kartu platiť v štyroch tarifných pásmach rôzne, od 500, 750, 1000 až po 1500 eur za rok. "Parkovacia politika nebude v každej mestskej časti zavedená. Bude sa týkať približne jednej pätiny všetkých áut registrovaných v Bratislave. To je náš odhad," uviedol Vallo. Posledné slovo však budú mať bratislavskí mestskí poslanci. Tí majú o spustení regulácie parkovania rozhodovať na júnovom mestskom zastupiteľstve.