ECB sa obáva, že problémy v Turecku ohrozujú niektoré banky v eurozóne

Na snímke logo eura pred budovou Európskej centrálnej banky. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 10. augusta (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) sa čoraz viac obáva ohrozenia niektorých bánk v euroregióne - konkrétne v Španielsku, Taliansku a Francúzsku - problémami v Turecku. Informovali o tom v piatok noviny Financial Times (FT) s odvolaním sa na dva zdroje oboznámené so situáciou.Podľa FT sa to týka napríklad španielskej banky BBVA, najväčšej talianskej banky UniCredit a francúzskej BNP Paribas, ktorá je jedným z najväčších poskytovateľov úverov v krajine. Tieto finančné inštitúcie už preveruje európsky bankový dozor - Jednotný mechanizmus dohľadu (Single Supervisory Mechanism, SSM) centrálnej banky, ktorý je poverený monitorovaním bánk v euroregióne.Turecká líra v piatok ráno ďalej oslabovala a oproti doláru sa prepadla o 9 % na 6,0497 TRY/USD, keď investori čakali na vystúpenie ministra financií Berata Albayraka, ktorý by mal v piatok predstaviť "nový ekonomický model".Líra od začiatku roka klesla takmer o tretinu. Okrem toho sa čoraz častejšie objavujú špekulácie o možných bankrotoch tureckých firiem. To prudko zvýšilo náklady na poistenie ich dlhov proti platobnej neschopnosti. Ministerstvo financií ubezpečilo, že firmám nehrozí riziko nedostatku likvidity. Bankový systém podľa ministerstva zvláda finančné fluktuácie vďakaDôvodom oslabovania líry je nečinnosť tureckej centrálnej banky, ktorá aj napriek rastúcej inflácii, pohybujúcej sa na úrovni okolo 16 %, nesprísňuje menovú politiku. Prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorý má po júnových voľbách takmer absolútnu moc, je kritikom vysokých úrokových sadzieb. Investori sa obávajú, že môže brániť ďalšiemu zvýšeniu sadzieb.