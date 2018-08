Penta získala stavebné povolenie na výstavbu novej nemocnice na Boroch

Finančná skupina Penta postaví na bratislavských Boroch novú nemocnicu. Foto: svetzdravia.com Foto: svetzdravia.com

Bratislava 10. augusta (TASR) – Finančná skupina Penta získala stavebné povolenie na výstavbu novej nemocnice v bratislavskej lokalite Bory. Bude patriť pod jej sieť Svet zdravia.informoval TASR hovorca siete nemocníc Tomáš Kráľ.Ambíciou projektu je podľa neho prilákať najlepších lekárov a zdravotné sestry zo Slovenska aj zahraničia. Nová nemocnica by mala privítať prvých pacientov v roku 2021. Doteraz najvyššia súkromná investícia do slovenského zdravotníctva má predstavovať 200 miliónov eur.Novú nemocnicu plánuje stavať v Bratislave aj štát v lokalite Rázsochy. Kedy by sa tak mohlo stať, nie je zatiaľ zrejmé.