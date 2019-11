ECB zvažuje zahrnutie rizík z klimatických zmien do záťažových testov

Na archívnej snímke sídlo Európskej centrálnej banky vo Frankfurte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 14. novembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) zvažuje, že do budúcich záťažových testov európskych bánk zaradí aj riziká vyplývajúce z klimatických zmien. Uviedol to vo štvrtok viceprezident ECB Luis De Guindos.Ako povedal na konferencii organizovanej bankou BNP Paribas v Londýne, centrálne banky musia klimatickým zmenám venovať viac pozornosti. Postupne totiž rastie dopyt po tom, aby investície boli environmentálne udržateľné.," povedal De Guindos s tým, že v ECB začali uvažovať o zahrnutí potenciálnych rizík z klimatických zmien do nepriaznivého scenára v rámci záťažových testov bankového sektora.Nedá sa však počítať s tým, že by sa tak stalo už na budúci rok. Je však možné, že riziká vyplývajúce z klimatických zmien budú zahrnuté do záťažových testov európskych bánk v roku 2022.