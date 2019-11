Medzinárodný trestný súd začne vyšetrovať možné zločiny voči Rohingom

Rohingovia v táboroch v Bangladéši po tom, ako unikli pred brutálnymi zásahmi armády v Jakchainskom štáte na západe Mjanmarska, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Haag 14. novembra (TASR) - Medzinárodný trestný súd (ICC) v holandskom Haagu vo štvrtok schválil dlhoočakávané vyšetrovanie údajného násilia zo strany Mjanmarska voči menšine moslimských Rohingov vrátane zločinov proti ľudskosti a prenasledovania. Informovala o tom agentúra AFP.Súd v stanovisku uviedol, že "", ktoré sa týkajú Mjanmarska.Vyšetrovanie sa bude zaoberať obvineniami zo "", deportácie ako zločinu proti ľudskosti a prenasledovania na základe etnickej príslušnosti či vierovyznania spáchaných voči Rohingom.Toto konanie zvyšuje tlak na Mjanmarsko, ktoré začiatkom týždňa čelilo osobitnej žalobe podanej na Medzinárodnom súdnom dvore (ICJ) v Haagu, pripisujúcej tejto ázijskej krajine genocídu v súvislosti so zaobchádzaním s Rohingami.Hlavná prokurátorka ICC v Haagu Fatou Bensoudová spustila v septembri 2018 predbežné vyšetrovanie Mjanmarska a o začatie komplexného oficiálneho vyšetrovania požiadala v júli tohto roka.Rohinskí teroristi na mjanmarskom administratívnom území Jakchainský štát zaútočili 25. augusta 2017 na policajné a armádne stanovištia. Mjanmarská armáda následne spustila odvetnú operáciu. Z Jakchainského štátu ušlo v dôsledku operácií mjanmarskej armády do susedného Bangladéša viac ako 800.000 Rohingov.OSN na jar tohto roka vyhlásila, že hlavní velitelia mjanmarskej armády by mali byť trestne stíhaní pre možnú genocídu spáchanú voči tejto menšine.