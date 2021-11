Ed Sheeran a Elton John pre fanúšikov pripravujú vianočný duet

Speváci Ed Sheeran a Elton John oficiálne oznámili vydanie vianočného duetu Merry Christmas. Singel je pripravený na vydanie v piatok 3. decembra.







Informáciu zverejnili na sociálnych sieťach prostredníctvom videa natočeného podľa ikonickej scény z filmu Láska nebeská. Finančný výťažok z predaja skladby pôjde na konto Sheeranovej Suffolk Music Foundation a tiež AIDS Foundation Eltona Johna. Zároveň so singlom bude zverejnené aj video, ktoré je inšpirované slávnymi vianočnými klipmi ako Last Christmas od Wham! alebo Stay Another Day skupiny East 17. Hviezdne superduo sľubuje, že sa vo videu objavia tiež atraktívni hostia.Ed Sheeran je aktuálne nominovaný na Grammy. Pilotný singel Bad Habits z novej platne Equals je na zozname kandidátov v kategórii Skladba roku. Zároveň si ryšavý hudobník odniesol dve sošky z nedávneho odovzdávania európskych cien MTV, ďalšie dve ocenenia v podobe titulov Najlepší medzinárodný spevák a Najlepšia medzinárodná skladba roku má z francúzskych NRJ Music Awards.