SNM predstavilo výstavu Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia

Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia je názov novej výstavy, ktorú v pondelok predstavili médiám v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. Ide o ďalšiu z profilových výstav špecializovaných múzeí SNM, prezentovanú v jeho sídelnej budove. "Súčasná výstava z bohatých zbierok Múzea Červený Kameň prezentuje viacero tém, pripravená je k výročiu úmrtia Márie Terézie," uviedla pre TASR Gabriela Podušelová, komisárka výstavného projektu, ktorý predstavuje príslušníkov šľachtickej rodiny Pálffy, hradu Červený Kameň a panstva, a to všetko v kontexte politiky Habsbuského dvora, v čase osvietenského absolutizmu.



Hrad Červený Kameň bol od konca 16. storočia do roku 1945 rodovým sídlom šľachtického rodu Pálffyovcov. Zbierkový fond, ktorý tu následne vznikol, tvoria zbierkové predmety z oblasti histórie, umeleckého remesla a výtvarného umenia rôznorodej proveniencie a datovania. Zvolená téma ukazuje prostredníctvom zbierkových predmetov konkrétny výsek z dejín hradu i rodu, s ktorým je šľachtické sídlo späté. "Kvôli umocneniu reprezentatívneho charakteru výstavy je téma zasadená do širšieho historického kontextu a ilustruje previazanosť Pálffyovcov s panovníckym dvorom v období vládnutia Márie Terézie," približuje SNM.







V 18. storočí, ktoré znamenalo novú éru v dejinách Habsburskej monarchie, boli Pálffyovci aktívnou súčasťou politického diania. Dominanty výstavy – portréty príslušníkov vládnucej dynastie a ich súčasníkov z rodu Pálffy, ilustrujú spoločenský status rodu v tomto období, ale aj výsledky snahy o naklonenie uhorskej šľachty na stranu panovníckeho dvora.



Po dvoch bratoch, palatínoch Mikulášovi (1657 – 1731) a Jánovi (1663 – 1751), je ústrednou postavou výstavy Mikulášov vnuk Rudolf Pálffy (1719 – 1768), ktorý pokračoval v tradícii previazania rodu s viedenským dvorom. Jeho život bol však výrazne spätý s panstvom a hradom Červený Kameň. Okrem úprav samotného objektu to dokladá viacero artefaktov z jeho rozsiahlej zbierky starožitností a kuriozít, ale i fragmenty knižnice či stolovacích súprav.

Výstava prezentuje maľby a grafiky popredných dobových portrétnych majstrov a ich dielní (Johann Gottfried Auerbach, Rosalba Carriera, Johann Gottfried Haid, Martin van Meytens, Jakub Schmutzer), doposiaľ nevystavované predmety z kabinetu starožitností Rudolfa Pálffyho, ukážky fajansy z holíčskej cisársko-kráľovskej manufaktúry. Zaujať môže aj veľkorozmerná mapa časti Malých Karpát v blízkosti Červeného Kameňa, či mortuárium Márie Terézie z pozostalosti viedenského arcibiskupa Krištofa Migazziho.



Výstavný projekt bude SNM počas uzatvorenia múzeí postupne predstavovať na webe a sociálnych sieťach formou videopríbehov o jednotlivých zbierkach a zbierkových predmetoch.



Výstava potrvá do 15. januára 2023.