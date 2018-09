Ed Sheeran je prvým headlinerom Festivalu Sziget 2019

Anglický spevák a textár Ed Sheeran. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. septembra (TASR) – Festival Sziget 2019, ktorý bude od 7. do 13. augusta v Budapešti, zverejňuje prvého headlinera. Je ním hviezda svetového formátu Edom Sheeranom. Jeho hity ako Shape of You, Photograph, Thinking Out Loud mu priniesli nielen celosvetový úspech, ale aj titul kráľ popu. Na Szigete sa predstaví 7. augusta. Informovala PR manažérka festivalu na Slovensku Silvia Turnerová.Ed Sheeran začal svoju kariéru ako pouličný hudobník na uliciach Londýna a prespával u kamarátov. O desať rokov neskôr koncertuje na vypredaných štadiónoch po celom svete. S tromi UK No.1 albumami a piatimi UK No.1 singlami zahrá už v auguste na hlavnom pódiu Sziget festivalu.Sziget, ktorý patrí medzi najlepšie a najnavštevovanejšie európske festivaly, štartuje predpredaj na rok 2019 už 1. októbra. Aj tento rok prináša prvým Szigeťanom, ktorí si kúpia lístky počas prvých 24 hodín predpredaja, nielen najlepšiu cenu sedemdňovej alebo päťdňovej permanentky, ale aj exkluzívne Sziget vecičky ako čiapka, taška, kovová slamka, nášivky, odznaky a nálepky.