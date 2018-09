Skupina Lunetic začína turné k 20. výročiu na scéne

Skupina Lunetic, archívna snímka. Foto: Zdenko Hanout Foto: Zdenko Hanout

Bratislava 21. septembra (TASR) - Veľké narodeninové turné začína skupina Lunetic v piatok 21. septembra vystúpením v rodnom Litvínove. O tento dodnes populárny český boyband je veľký záujem a už ich prvý koncert je vypredaný.Najslávnejšia chlapčenská skupina v našej histórii sa vracia v hudobnom comebacku roka na koncertnú oslavu svojho 20. výročia na scéne v plnej pôvodnej štvorčlennej zostave s Martinom Kociánom. Boyband, ktorý spôsobil v 90. rokoch hotovú hudobnú hystériu, odohrá túto jeseň až 22 koncertov v Slovenskej a Českej republike. Na Slovensko zavíta v rámci turné na tri veľké koncerty v novembri tohto roka.V rámci slovenskej časti turné Lunetic vystúpi vo štvrtok 15. novembra v bratislavskom Majestic Music Clube, v piatok 16. novembra v prešovskom Encore clube a v sobotu 17. novembra v banskobystrickom klube Ministry of Fun. Boyband pricestuje na Slovensko v sprievode živej kapely.Ako prekvapenie pre svojich priaznivcov pridal Lunetic do predaja na slovenské koncerty v Bratislave a Banskej Bystrici špeciálne vstupenky, ktoré sú kombináciou vstupu na autogramiádu a vstupu na koncert po nej. Autogramiády sa uskutočnia v deň koncertov v kluboch, kde sa koncerty odohrajú. Po zakúpení tejto špeciálnej vstupenky budú mať fanúšikovia zaručený vstup na koncert v Bratislave alebo v Banskej Bystrici a zároveň skorší vstup do klubu, kde sa uskutoční autogramiáda pred koncertom.uviedli pre médiá organizátori turné.