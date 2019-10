Edmonton s Jurčom zdolal Detroit a vedie ligu, Sekerov Dallas prehral

Hokejisti Edmontonu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky NHL:



Florida - Colorado 4:5 pp, Pittsburgh - Dallas 4:2



Washington - New York Rangers 5:2



Chicago - Columbus 3:2 pp



Edmonton - Detroit 2:1



Anaheim - Carolina 4:2 v 3. tretine

New York 19. októbra (TASR) - V šiestich zápasoch zámorskej NHL sa v noci na sobotu predstavili dvaja slovenskí hokejisti, no nebodoval z nich ani jeden. Edmonton, za ktorý nastúpil aj útočník Tomáš Jurčo, potvrdil skvelý vstup do sezóny domácim víťazstvom 2:1 nad Detroitom. Oilers dosiahli v ôsmich vystúpeniach sedem výhier a so 14 bodmi kraľujú celej súťaži. V akcii bol aj obranca Andrej Sekera, ktorého Dallas prehral na ľade Pittsburghu 2:4. Pod piaty triumf Penguins v rade sa dvomi gólmi podpísal Kris Letang.