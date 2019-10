Murray je po dvoch rokoch v semifinále turnaja ATP: Cítim sa super

Britský tenista Andy Murray. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Antverpy 19. októbra (TASR) - Po dvoch rokoch sa britský tenista Andy Murray prebojoval na okruhu ATP do semifinále dvojhry. V piatkovej trojsetovej bitke vo štvrťfinále turnaja v belgických Antverpách zdolal Rumuna Mariusa Copila 6:3, 6:7, 6:4.Tridsaťdvaročný rodák z Glasgowa absolvoval v januári druhú operáciu zraneného bedrového kĺbu. Na okruhu absentoval viac ako sedem mesiacov a aktuálne sa nachádza až na 243. mieste mužského rebríčka.povedal podľa agentúry AFP Murray, ktorý do semifinálového súboja naposledy nastúpil na Roland Garrose ešte v roku 2017. Odvtedy sa borí s neustálymi zraneniami, ktoré vyústili do dvoch operácii. Svoj posledný turnajový triumf si pripísal v marci toho istého roka, keď vo finále v Dubaji zdolal Španiela Fernanda Verdasca.Bývalú svetovú jednotku čaká v boji o postup do finále v sobotu Francúz Ugo Humbert. Ten si taktiež v troch setoch poradil s Argentínčanom Guidom Pellom. V druhom semifinálovom zápase si zmeria sily mladý Talian Jannik Sinner so Švajčiarom Stanislasom Wawrinkom.