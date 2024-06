Edmonton sa postaral o drámu, ale Florida má na dosah Stanleyho pohár (video)

Priebeh zápasu

14.6.2024 (SITA.sk) - Ani vyše 4000 km dlhá cesta do Edmontonu, ani obavy o zdravotný stav kapitána Aleksandra Barkova po faule Leona Draisaitla neubrali hokejistom Floridy na odhodlaní posunúť sa bližšie k zisku prvého Stanleyho pohára v ich klubovej histórii.Bol to práve Barkov, ktorý sa streleným gólom aj asistenciou podieľal na víťazstve Floridy v zápase číslo 3 nad Edmontonom (4:3) a posunutí finálovej série do stavu 3:0.História je v takýchto prípadoch neúprosná. Obrat z 0:3 sa v play-off NHL udial v celej histórii profiligy len štyrikrát a iba raz vo finále - ešte v roku 1942. Toronto vtedy otočili proti Detroitu z trojzápasového deficitu a bolo to vôbec po prvý raz, čo finálová séria dospela do siedmich zápasov.Florida viedla po prvej tretine 1:0 po zásahu Sama Reinharta. Na začiatku druhej tretiny síce Warren Foegele vyrovnal na 1:1, ale potom prišli tri góly z hokejok hosťujúcich hráčov. Sam Bennett a už spomenutý Barkov posunuli Panthers do trojgólového vedenia a doslova zmrazili vyše 18-tisíc divákov na tribúnach Rogers Place. Toto všetko sa udialo napriek tomu, že v prostrednej časti hry mali hostia iba osem streleckých pokusov na bránku, kým domáci šestnásť.V tretej tretine Oilers vďaka Philipovi Brobergovi a Ryanovi McLeodovi stiahli náskok Panthers na jeden gól, ale vyrovnať sa im už nepodarilo ani počas power-play v záverečnej minúte.Elitné útočné duo Edmontonu Connor McDavid - Leon Draisaitl si ani v treťom zápase finále nepripísalo gól, hoci kapitán McDavid dvakrát asistoval a päťkrát vystrelil na bránku.Ak v sobotu Florida v Edmontone opäť zvíťazí, bude po finálovej sérii aj celej sezóne."Vieme, že nás čaká najťažší zápas. Stále nemáme nič isté. Každý deň prináša niečo nové a je to stále nový deň a zápas. Všetko sa deje len raz, každé striedanie, odohraná tretina. A tak je to stále. Musíme vytrvať v našej snahe," burcuje kapitán Floridy Barkov, ktorý sa stal prvou hviezdou tretieho finále."Stále je to tak, že máme proti sebe ofenzívne šikovné a nadupané mužstvo. Je to stále zábavná výzva čeliť Edmontonu, ktorý prináša z hokeja to najlepšie," vyslovil sa Sergej Bobrovskij "My sa snažíme užívať si daný moment a nepremýšľať príliš dopredu," dodal.Brankár Floridy je zatiaľ jedna z kľúčových postáv finálovej série. V zápase číslo 3 pochytal 32 z 35 striel domácich hráčov a po shutoute a jednom inkasovanom góle si do tretice pripísal víťazstvo s úspešnosťou zákrokov 91,4%. V celom play-off odchytal 35-ročný Rus 20 zápasov, z toho 15 víťazných s priemerom inkasovaných gólov 2,07. Iba trikrát dostal viac ako tri góly.Jeho náprotivkovi Stuartovi Skinnerovi sa zďaleka tak nedarí. V treťom zápase finálovej série mal úspešnosť iba 82,6% a ani dvakrát predtým sa nedostal aspoň na 90%."Nechali sme im veľa priestoru a najmä prevzali tzv. momentum zápasu. Zase tam boli hlúpe chyby, ktoré nepotrebujeme robiť," podotkol Skinner.Fanúšikovia v Edmontone videli finálový zápas prvýkrát po 18 rokoch, je však čoraz menej pravdepodobné, že sa dočkajú aj Stanleyho pohára po 34 rokoch. Zatiaľ poslednýkrát ho zdvihli hokejisti Oilers nad hlavy ešte v roku 1990."Snažíme sa ich prevýšiť, ale už trikrát sme prehrali. Mali sme dobré aj zlé striedania, dobré aj zlé úseky v zápasoch," zamyslel sa kapitán Edmontonu McDavid.