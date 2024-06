Európsky futbalový šampionát bude pod talianskou taktovkou, lavičky ovládli tréneri z jednej krajiny

Rekordných päť titulov v Lige majstrov

14.6.2024 (SITA.sk) - Pri pohľade na súpisky a najmä trénerské štáby účastníkov futbalových majstrovstiev Európy v Nemecku si mnohí pravdepodobne všimli akosi priveľa Talianov. Niet sa čomu diviť, vôbec prvýkrát v histórii európskych šampionátov sa na turnaji predstaví až päť hlavných trénerov z rovnakej krajiny, konkrétne z Talianska.Okrem „azúrovej squadry“ majú koučov z Apeninského polostrova aj národné tímy Maďarska, Belgicka, Slovenska a Turecka. Napriek tomu, že Taliani ako úradujúci európski šampióni nedokázali postúpiť na ostatné dve edície majstrovstiev sveta, tréneri z Talianska majú vo svete významný kredit.Pomyselným „vlajkonosičom“ je Carlo Ancelotti zo španielskeho klubu Real Madrid , ktorý počas kariéry získal rekordných päť titulov v Lige majstrov a nedávno dokonca odmietol ponuku brazílskej reprezentácie. Spomedzi talianskych trénerov na ME je najvýraznejšie meno Luciano Spalletti V predminulej sezóne vyhral talianske „scudetto“ s tímom SSC Neapol a hoci si po odchode spod Vezuvu plánoval dopriať dlhšiu pracovnú prestávku, odchod Roberta Manciniho do Saudskej Arábie spôsobil, že napokon zasadol na uvoľnenú stoličku pri kormidle Talianov. Marco Rossi pôsobí pri maďarskej reprezentácii už šesť rokov a za ten čas dokázal vštepiť mužstvu hernú identitu. Tá sa azda najviac prejavila pri predvlaňajšom triumfe vo Wembley nad Anglickom (4:0) v rámci Ligy národov. Rossi prešiel k národnému tímu Maďarska po pôsobení v FC DAC 1904 Dunajská Streda Domenico Tedesco pôsobiaci pri mužstve Belgicka, ktoré bude 17. júna prvým súperom Slovákov na šampionáte, je druhý najmladší kouč na turnaji po Nemcovi Julianovi Nagelsmannovi . Tridsaťosemročný lodivod sa ako dieťa s rodinou presťahoval do Nemecka, takže má dvojité občianstvo.S trénovaním začínal pri mládeži v Stuttgarte a Hoffenheime, následne pokračoval do treťoligového Aue. Prvá poriadna pozícia prišla v júni 2017, keď ho vymenovali do funkcie trénera Schalke. Tedesco potom pôsobil v Spartaku Moskva a Lipsku. Vo februári minulého roka prebral Belgicko po Robertovi Martínezovi Francesco Calzona celú trénerskú kariéru pôsobil v mnohých talianskych kluboch iba v úlohe asistenta. Až slovenský národný tím sa stal predvlani prvým mužstvom, pri ktorom pôsobí ako hlavný tréner.Funkcia šéfa lavičky sa mu pravdepodobne zapáčila, keďže od februára do konca tejto sezóny dočasne viedol aj taliansky SSC Neapol, čo je medzi reprezentačnými trénermi rarita. Vincenzo Montella , ktorého počas hráčskych čias prezývali „lietadielko“ pre jeho známu gólovú oslavu, zakotvil na jeseň minulého roka pri tureckom národnom mužstve.Niekdajší topkanonier má za sebou viacero trénerských zastávok. Pred príchodom na lavičku Turecka však koučoval iba kluby. Priznal, že cieľom jeho mladého mužstva na ME 2024 je postup zo základnej skupiny. Turci majú po Čechoch druhé najmladšie mužstvo na turnaji.