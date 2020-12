Eduard Burda na Legalsummite: “Ak si myslíme, že justičná reforma prinesie zmenu vo vnímaní spoločnosti, mýlime sa.”

Exkluzívny partner: Advokátska kancelária Prosman & Pavlovič



18.12.2020 (Webnoviny.sk) -Tvorca konferenčných formátovukončil rok 2020 svojou Legalsummit – Justice Revival sa konal v pondeloka otvoril jednu z, akým naša krajina momentálne čelí. Spolu supriamil pozornosť na, ktorá sa aktuálne ocitla v najdramatickejšej situácii, akú si vo svojej histórii vôbec pamätá. "Slovensko sa bude v nasledujúcich mesiacoch a rokoch niesť v znamení dôležitých zmien zakotvených v návrhu už schválenej reformy súdnictva. Venovať im dostatočnú pozornosť preto považujeme za mimoriadne dôležitý krok, v čom nás utvrdili aj viacerí zo zúčastnených odborníkov. Využitím aktualizačného momentu sa nám podarilo otázku justície otvoriť práve v okamihu, keď to naša spoločnosť najviac potrebuje, zároveň to však nebolo naposledy. Touto diskusiou zakladáme tradíciu, ktorej obsahový, ale aj praktický význam má potenciál z roka na rok ďalej rásť,” hovorí, ktorá konferenciu organizuje.sa venovala už schválenej. Podľadôjde vďaka nej kzas vníma ako jej pozitívum najmä. "Okrem urýchlenia konaní tento prvok zabezpečí lepšie odôvodnenie súdnych rozhodnutí. Ako negatívum však vnímam, že ministerstvo nevenovalo príprave tejto zásadnej reformy dostatočnú pozornosť,” uvádza, s ktorého názorom o tom, že, súhlasí aj. "V návrhu napríklad chýba detailné rozpracovanie otázky obsadzovania ústavného súdu. Táto otázka síce komunikovaná bola, ale na to, aká je zásadná, mohla byť komunikovaná oveľa viac,” hovorí. Ďalšie negatívum vníma aj, a to vo. "Advokácia musí byť nezávislá a nie je správne, aby disciplinárne konanie nad advokátmi vykonával súd. Na toto upozorňujeme a uvítali by sme širšiu diskusiu odbornej verejnosti.”Slovenská reforma justície je pritom zmenou, na ktorú podľa, reaguje aj zahraničie. "Právna situácia je téma, ktorá hýbe svetom. V strednej Európe by sme preto nemali mať len príbeh Maďarska a Poľska, ale aj sľubný príbeh Slovenska a pozitívnych zmien v prospech právneho štátu. Cieľom je, aby bola spravodlivosť dostupnejšia pre všetkých a aby nezávislosť justície išla ruka v ruka s výkonom spravodlivosti,” poznamenala zároveň poznamenal, že s podmienkami právneho štátu úzko súvisí aj hospodárska situácia. "Investori sú opatrní v tom, kam idú investovať. Ako krajina sa preto potrebujeme zlepšiť v hodnotiacich právnych rebríčkoch a vo vymožiteľnosti práva, čím posunieme vpred celú spoločnosť,” dodávaJednou zo sporných otázok návrhu justičnej reformy je aj, ku ktorej vzhľadom na stále prebiehajúce diskusiezatiaľ nemá finálne stanovisko. Podľamôže mať veľmi pozitívny efekt, musí sa však vo finálnej podobe zrealizovať tak, aby sa nestala systémovým problémom. A hocitvrdí, že by mala zabrániť korupcii,upozorňuje naďalej dopĺňa, že len. "Potrebné sú aj ďalšie opatrenia a hlavne, korupciu treba riešiť citlivo, od prípadu k prípadu. Nemyslím si totiž, že je systémovým problémom, skôr ide o jednotlivcov, ktorí deformujú pohľad na justíciu ako celok,” hovorí. Rovnaký názor má na vec aj, zároveň sa však obáva, že podobné prípady sú problémom takmer každého okresného súdu na Slovensku.Napriek tomu, že Slovensko nie je prvou krajinou, ktorá reformu súdnictva zavádza,. Podľasi Slovensko jednoducho musí nájsť vlastné odpovede: "Z hľadiska zahraničnej inšpirácie sa skôr potrebujeme vyhnúť úskaliam. Varovným príkladom nám môže byť Poľsko, ktoré je z hľadiska nezávislosti v horšej situácii ako my. Slovensko je zatiaľ práveže vnímané ako veľmi dobrý príklad pozitívne naštartovaných zmien, potrebujeme však viac vysvetľovať na európskej úrovni.” Ssúhlasí aj, podľa ktorých síce môžeme urobiť parciálne porovnania konkrétnych oblastí či prípadov, no musíme ich prispôsobiť slovenským podmienkam.okrem toho upozorňuje aj na mylnú predstavu o tom, že zmenou legislatívy očakávame aj zmenu vnímania a myslenia spoločnosti: "Takto to ale nefunguje. Ak by boli naše spoločenské podmienky iné, mohol by predsa systém bezchybne fungovať aj tak, ako bol nastavený doteraz.”Jeden z bodov novely považujú spíkri za mimoriadne znepokojivý. Konkrétne ide o časť, ktorá hovorí o tom, že. "Tento bod je sporný aj z hľadiska aplikácie. Vzbudzuje pocit neobmedzenej vládnej moci, čo je v právnych štátoch neprípustné,” vysvetľujeV rámci tém týkajúcich sa dôveryhodnosti v slovenské súdnictvo, sa diskusia dotkla aj rozsudku v prípade. Podľabol zo strany sudcu tento rozsudok podaný bez vysvetlenia, čo dôveryhodnosti v slovenské súdnictvo vôbec nepomohlo.podľa neho. Podľaje pritom právevšak v súvislosti s kvalitou odôvodňovania upozorňuje na problém spočívajúci v platnom, ktorých úprava je aj jedným z predmetov schválenej reformy.Druhou diskusiou bola, ktorú si podľa, verejnosť predstavuje najmä poda v. Jednou z ciest, ako ju môžeme verejnosti sprístupniť, je portál, ktorý všetci spíkri označili za síce, ale zároveň. Podľa, je však takáto platforma považovaná za, avšak podľa, nie je vo forme, a akej funguje na Slovensku, dobrým predpokladom pre postupnú elektronizáciu justície.. "V Česku sme si zachovali vyšší štandard aj napriek množstvu problémov. Transparentnosť súdov tu dlhodobo stojí na silných osobnostiach. To, čo však potrebujeme, je nový impulz. Pozitívne preto hodnotím vznikajúci Register súdnych rozhodnutí, ktorý umožní verejne dohľadať všetky rozhodnutia súdu,” uviedol. Za hlavné problémy českej justície pritom, považuje. Výrazne pomôcť by malo už spomínané zverejňovanie rozhodnutí. "Problematickou je aj exekútorská oblasť, ktorou sa môžeme inšpirovať na Slovensku. Problém máme aj so zatýkaním sudcov, sú to však ojedinelé prípady, preto si takto dramatickou situáciou česká justícia nikdy neprechádzala.”situácie na Slovensku je podľa, ktoré budia dojem, že ide o výsledok skorumpovaného systému., zároveň hovorí, že. "Treba stanoviť medze toho, čo by mala vnímať verejnosť, a čo by mal mať pod správou orgán, ktorý v tejto veci rozhoduje. Často sa totiž stretávame s tým, že verejnosť a médiá majú informácie o výsluchoch skôr než má obhajca k dispozícii všetky potrebné materiály. Je to nezdravá úroveň, ktorá prispieva k šikane iných úkonov. Výsledkom je, že právnické profesie sa boja medzi sebou komunikovať. Neexistuje, aby sa sudca s advokátom stretli, pretože podľa verejnosti hneď korumpujú, pritom je to však absolútne legitímne a normálne.”sa podľarobia, bude však trvať celé dekády, kým uvidíme výsledok. "Na Slovensku sa však stále zabúda na oddeľovanie justície a advokátskeho stavu. Advokáti majú totiž ideálne postavenie na to, aby zabezpečili korupčný dopyt a ponuku medzi sudcami a klientmi. Koniec-koncov, disciplinárne konania boli oveľa efektívnejšie voči sudcom. Advokátska komora na tento krok vyčkávala mesiace a prakticky zakročila až na tlak verejnosti,” objasňujesa všaknielen súdov, ale, ktoré sú na Slovensku typické. Ku konfliktu však dochádza medzi formálnym a reálnym právom. "Najdlhšie trvajúce súdne spory sú spory samospráv. Je nutné to urýchliť, inak si následky vždy odnesie nasledujúce vedenie. Otvorenosť preto potrebujeme spojiť so zodpovednosťou. Každý musí cítiť zodpovednosť za rozhodnutie, ktoré urobí, a za návrh, s ktorým prichádza na rokovania,” uviedolJednou z problematických oblastí justície je aj. "Doterajší spôsob bol neefektívny a nenaplnil očakávania. Aktívni sudcovia sa okrem toho úplne prestali hlásiť na tieto pozície, i keď bol o ne najskôr veľký záujem. Je to veľmi zlá situácia, z ktorej momentálne hľadáme cestu von. Jedným z riešení, ktoré zaviedla novela, je, že hodnotiacimi sudcami sa môžu stať aj bývalí sudcovia s tým, že sa uvažuje aj o možnosti vôbec nevytrhávať aktívnych sudcov z procesu,” poznamenala. Ako však uviedol, v susedných. "V tomto za Slovenskom zaostávame. Hodnotenie sudcov je u nás vždy internou záležitosťou súdu. Založené je na objektívnych, ale zároveň nič nehovoriacich kritériách. Jedným z nich je počet vydaných súdnych rozhodnutí, preto sa často stretávame s poklesom kvality sudcov,” uviedolv súvislostinavrhol, že by sa pre posúdenie niektorých kritérií mohla používať. "Argumentačnú schopnosť môžeme vyhodnotiť pomocou Al a až potom, ak by sudca nespadol do nastaveného rámca automatického procesu, pristúpilo by sa k osobnému hodnoteniu,” navrhol. Súhlasí s ním aj, no zároveň upozorňuje, že. "Ja by som sa inšpiroval v USA, kde sudcov hodnotia samotní advokáti. Hodnotenie je efektívne, dlhodobé a objektívne, keďže počas 2-4 rokov vedú stovky pojednávaní. Okrem toho je to spôsob ako prepojiť justíciu s advokáciou a zamedziť tak konfliktu záujmu medzi samotnými sudcami,” vysvetlilV rámci diskusie sa odborníci venovali aj, ktoré sa najmä. "Tak dôležité otázky, akou je napríklad súdna mapa, by určite nemali byť predmetom skráteného legislatívneho konania. Výsledkom je množstvo nespokojnosti a pripomienok, ktoré sa veľmi ťažko riešia spätne. Treba preto nájsť rovnováhu medzi verejnosťou, ktorej sa zákon týka, a medzi právomocou poslancov, ktorí ho vytvárajú,” vysvetľujeTémoubola otázka,Jej súčasťou bola aj prezentáciaV rámci nej poukázal na to, že v predchádzajúcom období sa, avšakje z dôvodu ich neúplnosti, nedostupnosti či kvality elektronických služieb. "Obchodný register je pre súdy a verejnosť užívateľsky nevhodný, preto sa zo strany Ministerstva spravodlivosti SR vyžaduje jednoznačné zlepšenie kvality, dostupnosti a pravidelnosti zverejňovania údajov,” uviedolvzniká aj na. Podľa, práve. "V niektorých krajinách ako Španielsko, Rakúsko či Veľká Británia, sa súdne jednania presunuli do virtuálneho priestoru. Slovensko má však v digitalizácii súdnictva veľké medzery. A keďže virtuálne súdy majú pre všetky zainteresované strany veľmi veľa nevýhod, máme pred sebou množstvo výziev, ktoré musíme urobiť, aby to fungovalo,” vysvetlilaa zároveň poznamenala, že. "Prístup k elektronickej podobe prípadov majú z hľadiska civilného práva ľudia len v 10 členských štátoch, z hľadiska kriminálneho práva dokonca len v 7 krajinách,” dodalapritom podľa, spočíva v. "Namiesto upätosti na staré, zaužívané prístupy, by sme sa mali zamerať na využívanie technológií, ktoré sú už teraz dostupné v praxi,” uviedol. Odlišná situácie je napríklad v, kde. "Taliansko bolo prvou najviac postihnutou krajinou koronavírusom, preto sa naše súdy museli veľmi rýchlo prispôsobiť virtuálnemu prostrediu. Zvládli sme to veľmi dobre, no ak sa chceme v rámci digitalizácie justície posunúť ďalej, musíme analyzovať, ako môžeme AI použiť aj pre riešenie civilných sporov. Al vie napríklad predpovedať, aká je možnosť, že kriminálnik spôsobí zločin ešte raz, algoritmy však musia byť naplnené obrovským množstvom informácií,” poznamenalProcesby podľamal byť podobným spôsobom nastavený aj v podmienkach Slovenska. "Všetky procesy by mali závisieť od kvalitných a dostupných dát, pričom regulácia by nemala byť veľmi silná,” povedal. Jednou z najväčších výziev v procese zavádzania technológií bude pritom. "GDPR bude v procesoch digitalizácie justície veľkou výzvou, veľmi však odporúčam, aby sa AI použila nielen na elimináciu korupcie, ale aj na to, aby sme pri rozhodovaní vo veci rovnakých prípadov predišli prijatiu rozdielnych rozhodnutí ,” poznamenalaPodľa, by mala spoločnosť vnímať vývoj právnych procesov, a tým aj, ako. "Verím, že vďaka technológiám môže byť život advokátov oveľa lepší. Legaltech má v tejto oblasti rozhodne čo ponúknuť, no problémom je, že na Slovensku je značne obmedzený. Ak však chceme zlepšiť procesy, musíme zlepšiť aj Al modely. A na to potrebujeme viac zdrojov a open data,” uviedol. Okrem samotnej AI však podľa, digitalizácia umožňuje využívať aj benefity ako biometrický podpis, ktorý je bezpečný a rýchly vďaka možnosti jeho overenia softvérom.Popri všetkých výhodách treba myslieť na to, že. Podľa, je preto cieľom zabezpečiť, aby občania dokázali, napríklad pod platformou Slovensko.sk. K vytvoreniu regulácie s takýmto nastavením je však, podľa, potrebná, zabúdať však netreba ani na. "Inovácie musia byť jednoduché, ľahko zrozumiteľné a user friendly. Oveľa rýchlejšie sa tak adaptujú a verejnosť ich bude viac využívať,” poznamenalsa venovala, počas nej označil 21. storočie za storočie duševného vlastníctva. Za výhodu považuje možnosť chrániť jednotlivé dizajny a logá, a tým aj odlišovať od seba produkty a ich hodnotu. Podľa, všaka ako uviedol, jeho. "Dizajnéri potrebujú poznať základné definície, ktoré im umožnia si svoj patent chrániť. Najpodstatnejším faktorom je pritom čas, preto by napríklad startupy mali svoj patent najskôr prihlásiť a až potom by ho mali predstaviť svetu,” uviedolZ pohľadusa v porovnaní s vyspelým svetom patentuje na Slovensku príliš málo. "Slováci zabúdajú na fakt, že hodnota výrobku začína nie pri jeho výrobe, ale už pri zrode jeho myšlienky,” poznamenal. Rovnakému problému pritom čelí aj susedné Česko, kde je, podľa, slabé vedomie o tom, že nehmotné veci môžu byť minimálne rovnako hodnotné ako tie hmotné. "Duševné vlastníctvo je tajná zbraň všetkých firiem, ktoré majú silný ľudský kapitál. Treba k nemu pristupovať strategicky a vedieť predpovedať, kam sa budem so svojím podnikaním v budúcnosti posúvať ja a moja konkurencia. Know-how totiž treba včas patentovať,” hovorí. Pomôcť riešiť tento problém by mohla podpora duševného vlastníctva cez legislatívne zmeny, úľavy či podpory zo strany štátu tak, ako je to podľa, v. "Nachádzame sa na 9. mieste svetového rebríčka, ktorý porovnáva práva duševného vlastníctva a ich ochranu. Z hľadiska počtu patentov pripadajúcich na počet obyvateľov sme podľa svetového hodnotenia na 7. mieste,” dodalaOtázkou je,? "V priebehu 3 mesiacov sa nám podarilo skrátiť priemernú dĺžku konania z 57 až 170 dní na 35 dní, pričom naďalej klesáme. V prípade patentov zavádzame ‘fast track’ systém, ktorý 4 ročnú dobu skráti na 2 roky tak, ako je to v susednom Rakúsku. Okrem toho v spolupráci so všetkými relevantnými hráčmi nastavujeme aj národnú stratégiu duševného vlastníctva, pretože ho v rámci podnikateľského prostredia vnímame ako dôležitý pilier zlepšovania podmienok podnikania na Slovensku,” informoval o zmenáchPodľavšak problémom nie je len nevyužívanie duševného vlastníctva, ale aj nedostatočné poznanie faktov. Mnoho ľudí totiž žije v domnienke, že duševné vlastníctvo je len o jednorazovom nastavení, nie je to však pravda. "Mix ochrany je dynamický organizmus, ktorý treba prispôsobovať vývoju, fáze a aktuálnym podmienkam,” vysvetlilPosledná,sa venovala. Podľa, má byť elektronizácia najmä zdrojom zefektívnenia procesov a podľa, aj ich bezpečnosti., uvádza ako príklad dobrej praxe, čo je bankami vystavené IDAko poznamenal, problémom Slovenska je, že. Podľa, sa totiž oberáme o možnosť odbúrať elektronizáciou aj byrokraciu súdnictva a obchodno-právnych vzťahov. "Elektronizácia nemôže byť len mieneným preklopením ústneho či písomného procesu do elektronickej podoby. Mala by ísť ruka v ruke s procesným manažmentom a takým redizajnom procesov, ktorý by šetril čas a aj iné prostriedky,” vysvetlilFaktom je, že Slovensko zaostáva nielen v elektronizácii súdnictva a obchodno-právnych vzťahov, no podľa, aj vo vnútorných procesoch. Jedným z dôvodov sú pritom. "Zefektívnenie procesov môžeme docieliť 3 prostriedkami. Prvým je register a autentifikácia, druhým opatrenia na strane štátu v zmysle poskytovania elektronických spisov a tretím sú investície do ľudí a ich školení,” vysvetlil. Jeho názor doplnil aj, podľa ktorého by sme mali maťna tvorbu štátnych webov, aplikácií, platforiem či samotného obchodného registra. "Centralizovaná stratégia by úradom pomohla zladiť sa. Inšpiráciu pritom môžeme nájsť napríklad vo Veľkej Británii, kde sú všetky vládne stránky štandardizované,” doplnil. Z legislatívneho hľadiska pritom podľabrzdí elektronizáciu Slovenska najmä, ktorého zámer bol síce výborný, ale štát naň nebol technicky pripravený.Za jeden z mnohých nezvládnutých príkladov elektronizácie na Slovensku môžeme iste považovať aj, ktorý podľapôsobí, ako z 90. rokov.zdôrazňuje, že jeho cieľom má byť zabezpečiť bežnému občanovi digitálne služby a jednoduché používanie. "Všetky služby pritom musia byť responzívne a zohľadňovať aj mobilné zariadenia,” dodalPre lepšie zavedenie elektronizácie do praxe uviedli odborníci počas diskusie aj. Okrem, na ktoré upozornil, zaznela aj. "Slovensko by potrebovalo orgán s konkrétnymi právomocami, kompetenciami a s dostatočným rozpočtom, ktorého úlohou by bolo v plnom rozsahu dohliadať na implementáciu elektronizácie na Slovensku,” dodal na záverVysoký potenciál akonferencie mali možnosť oceniť nielen spíkri, ale aj v verejnosť. Vďaka podpore sponzorov zo súkromného sektora bolo totiž opäť možné si pomocouvypočuť jej diskusie z pohodlia domova. "Legalsummit - Justice Revival bol "ochutnávkou" celej šírky aktivít, ktorých sa dôvera a správne procesné nastavenia v justícii priamo dotýka. Veríme, že nájdeme dostatočnú podporu od partnerov, aby sme mohli v najbližších tematických diskusiách rozdiskutovať jednotlivé témy do detailov. Uvažujeme aj o pohľade advokácie v kontexte aktuálnej reformy, i keď na tom ešte len pracujeme. Do budúcna každopádne navrhujeme založiť otvorenú medzisektorovú multidisciplinárnu, možno až občiansku inovačnú platformu, ktorá bude združovať pohľady všetkých zainteresovaných strán. A ako vyplynulo aj zo samotných diskusií, trh o takúto platformu záujem prejavil. A my sa tejto iniciatívy ujímame,” dodala zároveň poznamenal, že na jej prípravách aktuálne pracujú. pričom jej prvý krok je už na sociálnej sieti LinkedIn Všetky otázky, ktoré Legalsummit otvoril, dávajú v aktuálnom čase dejúcich sa zmien dvojnásobný význam. Veľká vďaka zo strany organizátora preto patrí všetkým sponzorom, partnerom a podporovateľom, vďaka ktorým sa konferencia mohla uskutočniť aj za týchto extrémne ťažkých podmienok. "Pre všetkých, vrátane nás, sa končí veľmi zvláštny rok. Aktuálne pracujeme na príprave nových konceptov pre rok 2021, na ktoré, veríme, že sa budete spoločne s nami tešiť. Legalsummit 2 by sa však mohol symbolicky konať práve 9.12., kedy si pripomíname Medzinárodný deň proti korupcii,” uzatváraVšetky informácie nájdete naa na sociálnych sieťach, kde organizátori vytvorili ajvenujúce sa. Platforma je dostupná TU Prvú diskusiu zsi už môžete pozrieť na YouTube kanáli organizátora, kde budú v priebehu nasledujúcich dní postupne pridané aj všetky ďalšie diskusie z konferencie. Ako podcasty videá nájdete zároveň spracované aj všetky doterajšie formáty organizátora a ich diskusie.Informačný servis