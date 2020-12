Tisíce učiteľov dostali vitamínové balíčky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.12.2020 (Webnoviny.sk) -Počas prvých dní od spustenia akcie, za ktorou stojí zdravotná poisťovňa Dôvera s podporou lekární Dr.Max, si po svoje vitamínové balíčky prišli stovky učiteľov základných škôl z celého Slovenska. Zadarmo ich dostávajú v pobočkách zdravotnej poisťovne Dôvera bez ohľadu na to, či sú v nej poistení alebo nie. Stačí im k tomu certifikát z webu zborovňa.sk. "Učitelia boli doteraz na pokraji záujmu a bez dostatku ochranných pomôcok. Prinášame im účinnú pomoc, rešpektujeme pri tom aktuálne úradné usmernenia a preto sa môže stať, že v niektorých prípadoch si vitamínový balíček učitelia budú môcť vyzdvihnúť až po novom roku," vysvetlil generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan.Balíček pre učiteľov zostavila Dôvera spoločne s lekárňami Dr.Max tak, aby im podporila imunitný a nervový systém, zvýšila ich odolnosť a zmiernila únavu, fyzické i psychické vyčerpanie. Nájdu v ňom stotabletové balenia vitamínu C, B-komplexu (vitamíny B1 a B2) a 50 tabliet vitamínu B6 v kombinácii s horčíkom. "Okrem priamej podpory zdravia pedagógov prostredníctvom kvalitných produktov chceme touto cestou vyjadriť aj symbolickú podporu tejto profesii a spolupatričnosť s ňou. Učiteľské povolanie je rovnako ako to lekárenské o poslaní, pomoci a poradenstve. Učitelia sú pre celú našu spoločnosť mimoriadne dôležití, tisíce z nich sú v dennom kontakte so stovkami žiakov a preto si zaslúžia našu maximálnu pozornosť," uviedol Andrej Križan, komerčný riaditeľ lekární Dr.Max Slovensko."Takúto pozornosť si bezpochyby zaslúžia aj učitelia v materských, na stredných a vysokých školách. Rovnako tak nepedagogickí pracovníci, či iné profesie. Žiaľ, naše možnosti sú obmedzené. Rozhodli sme sa pomôcť pedagógom zo základných škôl, ale možno náš krok motivuje aj iné spoločnosti a spolu tak vytvoríme balíček pomoci všetkým učiteľom na Slovensku," dodal Martin Kultan.Ak sa majú do škôl v januári vrátiť všetky deti, bez zdravých učiteľov to nepôjde. "Peňazí nie je toľko, aby si takéto vitamíny mohol dovoliť každý. Chcem za ne veľmi pekne poďakovať, takýto darček učiteľov milo prekvapí a poteší," uviedla riaditeľka Základnej školy kráľa Svätopluka v Nitre Alexandra Ďurišová."Len zdravý a psychicky v pohode učiteľ môže v triede s deťmi fungovať na sto percent," potvrdila aj Alena Feriancová, zástupkyňa Základnej školy Hrnčiarka vo Zvolene.Informačný servis