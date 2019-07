Tím B. Johnsona zvažuje pred brexitom pozastavenie činnosti parlamentu

Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 16. júla (TASR) - Tím kandidáta na post britského premiéra Borisa Johsona uvažuje o pozastavení činnosti parlamentu v období pred odchodom Británie z Európskej únie. Informovala o tom v utorok na svojej webovej stránke stanica Sky News.Johnson môže podľa plánov jeho kampane v októbri pozastaviť fungovanie parlamentu na dva týždne. Osoby oboznámené s danou problematikou podľa Sky News potvrdili, že sa chystajú naplánovať kráľovnin príhovor, ktorým otvára zasadnutie parlamentu, na začiatok novembra.Činnosť parlamentu býva zvyčajne prerušená na obdobie jedného až dvoch týždňov pred kráľovniným príhovorom, čo znamená, že poslanci nebudú k dispozícii na to, aby tesne pred 31. októbrom zastavili tzv. brexit bez dohody.Členovia Johnsonovej kampane potvrdili, že prerušenie činnosti parlamentu je jednou z možností, ktoré zvažujú. Zdôraznili však, že konečné rozhodnutie ešte nepadlo.Johnson by o pozastavenie činnosti parlamentu musel požiadať kráľovnú Alžbetu II., ktorá by v takomto prípade zrejme nemala inú možnosť, než mu vyhovieť. Podľa kritikov by išlo o porušenie princípov britskej parlamentnej demokracie.Bývalý britský premiér John Major (1990 - 1997) minulý týždeň povedal, že snaha vynechať poslancov z rozhodovania o brexite by bola neospravedlniteľná a v rozpore s ústavným princípom suverenity parlamentu.Do rozhodujúceho kola v súboji o post lídra Konzervatívnej strany, ktorý sa zároveň stane aj britským premiérom, postúpili Johnson a súčasný minister zahraničných vecí Jeremy Hunt. O víťazovi rozhodne približne 160.000 členov Konzervatívnej strany v hlasovaní. Hlasovanie sa končí 22. júla a jeho výsledok bude známy nasledujúci deň.