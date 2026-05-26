Utorok 26.5.2026
Meniny má Dušan
26. mája 2026
Eduard Chmelár: Péter Magyar je Matovič skrížený s Mečiarom – ROZHOVOR
Tagy: Benešove dekréty Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Maďarský premiér Novela Trestného zákona Premiér Slovenskej republiky Rozhovory Slovensko-maďarské vzťahy
Eduard Chmelár v rozhovore pre SITA hovoril aj o tom:
Všetkým, ktorí sú nadšení z nového maďarského premiéra Pétera Magyara budú podľa historika a politického analytika Eduarda Chmelára, ešte žilky praskať. Už dávnejšie ho nazval maďarským Matovičom, ale dnes by povedal, že už aj skrížený s Vladimírom Mečiarom.
„To jeho správanie mi veľmi pripomína Mečiara v polovici 90. rokov, keď sa po tom, čo mu vyslovil parlament nedôveru, po prejave Michaela Kováča, začal vyhrážať a vykrikoval, že nech prezident odstúpi, alebo ho odvolajú a bolo to veci na hrane ústavy, respektíve protiústavné, aj v Maďarsku je to protiústavné, pretože prezidenta možno odvolať len za porušenie ústavy,“ uviedol Chmelár v rozhovore pre SITA.
Dodal, že neskôr by to skončilo na Ústavnom súde, ktorý je stále pod egidou strany Fidesz, respektíve tam sú ľudia, ktorých nominoval ešte Viktor Orbán. „Bude veľmi zaujímavé, nehovoriac o tej teatrálnosti, ukazovania miestností, kto si čo porobil. No, budem rád, keď začne konať, keď sa to Maďarsko pohne k lepšiemu,“ povedal Chmelár.
Slovensko-maďarské vzťahy
Keď ide o slovensko-maďarské vzťahy, tak Chmelár šípi obrovské problémy a poukázal na zákon vzťahujúci sa na Benešove dekréty, ktorý prednedávnom schválil slovenský parlament. Novelu trestného zákona, ktorá zakazuje hovoriť o Benešových dekrétoch považuje za hlúpu.
„Ja som vôbec principiálne proti verbálnym trestným činom, to znamená, že ja som bol aj proti tej novele trestného zákona, keď sa uzákonila tzv. osvienčimská a jáchymovská lož, nie preto, že by som samozrejme nevedel, čo sa tam deje a čo sa tam dialo v Osvienčime, ale preto, že ja to poviem tak, ja chcem mať tých 'náckov' na očiach, a nie, aby sa skrývali. A my už môžeme bilancovať za tých, čo je to už aj 20 rokov, odkedy to bolo prijaté, ako sa tí neofašisti schovávajú a vykrúcajú a ľudia sa pýtajú, nechápu, že toto je fašista a prečo veď, to je len taký milý národovec, no jednoducho skončíme v niečom, ako pre mňa je sloboda prejavu veľmi dôležitá, ale aj z hľadiska toho, aby sme naozaj niektoré problémy neututlávali,“ povedal Chmelár.
Podľa jeho slov spoločnosť na slobodu prejavu musí dozrieť a u nás sme stále takí, že pomaly každý chce v nejakú chvíľu niekoho zavrieť, alebo nejaké médium niekoho zavrieť, takže je to veľmi zložité. „Ale hovorím, to je môj postoj, že ja som principiálne proti verbálnym trestným činom, takže aj v tomto prípade si viem predstaviť, že by slovenská vláda mohla ustúpiť v tom, že zruší túto nezmyselnú novelu,“ myslí si Chmelár.
Tandem Fico-Orbán
Kameň úrazu je podľa neho, že sú tu aj koaliční poslanci, pretože tie Benešove dekréty sa nám začali vynárať zo všetkých strán. Poukázal na snem sudetských Nemcov v Brne, čo spôsobilo obrovské vášne v spoločnosti. Predpokladá že aj český prezident Petr Pavel, ktorý na tým prevzal záštitu rozdelil tú spoločnosť.
„Slovenská spoločnosť je rozdelená aj tak, aj to už dávno. No, teraz hovoríme o tej českej, ale hovorím o tom, že tie veci sa prelínajú a ak sa jednoducho bude tlačiť na takéto veci v Česku, môžeme očakávať, že sa na ne bude tlačiť aj na Slovensku, pretože Péter Magyar je teraz v Bruseli varený-pečený a Robert Fico tam nemá dobrú povesť. To je celé a z toho očakávam problémy, pretože Fico nie je ten, ktorý by ustupoval,“ konštatoval Chmelár.
Verí, že sa nevrátime na 90-te roky, lebo maďarská komunita sa dosť zmenila. Po prvé, dnes, a to si predstavitelia Maďarskej aliancie zatiaľ nevšimli, dnes už nestačí byť Maďarom, tí Maďari majú oveľa väčšie požiadavky ekonomicko-sociálne. Po druhé, faktom je, že väčšina slovenských Maďarov sú Orbánovci.
„Napokon, taká zaujímavosť, ktorú neviem, či všetci diváci vedia, viete, koho volili v posledných voľbách slovenskí Maďari najviac? Fica. To je až neuveriteľné, ale volili ho preto, lebo on bol pre nich zárukou pokračovania toho tandemu Fico-Orbán. Takto to bolo nastavené a napokon to, čo som ja jediné tomu zazlieval, lebo ja som sa tešil z toho, že slovensko-maďarské vzťahy boli historicky na najlepšej úrovni, ale problém bol, že to boli vzťahy dvoch premiérov. Osobné vzťahy dvoch ľudí, ktorí sa potrebujú, ktorí navzájom utvorili tandem na tej európskej úrovni,“ uviedol Chmelár.
Eduard Chmelár v rozhovore pre SITA hovoril aj o tom:
- prečo odišiel z funkcie poradcu premiéra Roberta Fica
- aký bude teraz vzťah Bruselu k Slovensku
- či nám môžu byť zastavené eurofondy
- prečo maďarský model nie je dobrý pre slovenskú opozíciu
- či sa podarí Andrejovi Dankovi pritiahnuť na svoju stranu
- prečo sa Ficovi nedarí vysať voličov Republiky, ale deje sa opakovať
- na čom môže Fico prehrať voľby
- či má Hlas-SD vymeniť predsedu
- či treba vynaložiť toľko prostriedkov na zbrojenie
Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita
Zdroj: SITA.sk - Eduard Chmelár: Péter Magyar je Matovič skrížený s Mečiarom – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Desiatky krajín odsúdili ruské hrozby voči ambasádam v Kyjeve
