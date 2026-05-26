Utorok 26.5.2026
Meniny má Dušan
26. mája 2026
Desiatky krajín odsúdili ruské hrozby voči ambasádam v Kyjeve
Takmer 50 štátov kritizovalo na pôde OSN ruské výzvy na evakuáciu diplomatických misií z ukrajinskej metropoly.
Takmer 50 krajín na pôde Organizácie Spojených národov (OSN) odsúdilo v utorok ruské hrozby voči zahraničným ambasádam v Kyjeve po tom, čo Moskva vyzvala na evakuáciu diplomatických misií z ukrajinskej metropoly.
Neakceptovateľné vyhrážky
Spoločné vyhlásenie predniesol ukrajinský veľvyslanec pri OSN Andrij Melnyk. Podpísali ho viaceré európske štáty, Japonsko, Južná Kórea a ďalšie krajiny.
„Odsudzujeme aj nedávne hrozby Ruska voči diplomatickým inštitúciám a ambasádam v Kyjeve. To je niečo, čo nemôžeme akceptovať,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Generálny tajomník varuje
Rusko v pondelok vyzvalo Spojené štáty a ďalšie krajiny, aby stiahli personál svojich ambasád z Kyjeva, pričom pohrozilo „systematickými útokmi“ na ukrajinské hlavné mesto.
Generálny tajomník OSN António Guterres vyjadril znepokojenie nad ruskými útokmi a varoval pred ďalšou eskaláciou konfliktu.
Nespútaná agresia
Počas víkendových útokov Rusko použilo desiatky dronov a rakiet vrátane hypersonickej strely Orešnik schopnej niesť jadrové hlavice.
Pri bombardovaní Kyjeva zahynuli štyria ľudia a rozsiahle škody utrpela civilná infraštruktúra.
Moskva tvrdí, že útoky boli odvetou za ukrajinský zásah odbornej školy v okupovanej Luhanskej oblasti, pri ktorom podľa Ruska zahynulo 21 ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Desiatky krajín odsúdili ruské hrozby voči ambasádam v Kyjeve © SITA Všetky práva vyhradené.
