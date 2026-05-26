26. mája 2026

Desiatky krajín odsúdili ruské hrozby voči ambasádam v Kyjeve


Tagy: Ruská hrozba ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Takmer 50 štátov kritizovalo na pôde OSN ruské výzvy na evakuáciu diplomatických misií z ukrajinskej metropoly.



26.5.2026 (SITA.sk) - Takmer 50 štátov kritizovalo na pôde OSN ruské výzvy na evakuáciu diplomatických misií z ukrajinskej metropoly.

Takmer 50 krajín na pôde Organizácie Spojených národov (OSN) odsúdilo v utorok ruské hrozby voči zahraničným ambasádam v Kyjeve po tom, čo Moskva vyzvala na evakuáciu diplomatických misií z ukrajinskej metropoly.



Neakceptovateľné vyhrážky


Spoločné vyhlásenie predniesol ukrajinský veľvyslanec pri OSN Andrij Melnyk. Podpísali ho viaceré európske štáty, Japonsko, Južná Kórea a ďalšie krajiny.


„Odsudzujeme aj nedávne hrozby Ruska voči diplomatickým inštitúciám a ambasádam v Kyjeve. To je niečo, čo nemôžeme akceptovať,“ uvádza sa vo vyhlásení.



Generálny tajomník varuje


Rusko v pondelok vyzvalo Spojené štáty a ďalšie krajiny, aby stiahli personál svojich ambasád z Kyjeva, pričom pohrozilo „systematickými útokmi“ na ukrajinské hlavné mesto.


Generálny tajomník OSN António Guterres vyjadril znepokojenie nad ruskými útokmi a varoval pred ďalšou eskaláciou konfliktu.



Nespútaná agresia


Počas víkendových útokov Rusko použilo desiatky dronov a rakiet vrátane hypersonickej strely Orešnik schopnej niesť jadrové hlavice.


Pri bombardovaní Kyjeva zahynuli štyria ľudia a rozsiahle škody utrpela civilná infraštruktúra.


Moskva tvrdí, že útoky boli odvetou za ukrajinský zásah odbornej školy v okupovanej Luhanskej oblasti, pri ktorom podľa Ruska zahynulo 21 ľudí.




Zdroj: SITA.sk - Desiatky krajín odsúdili ruské hrozby voči ambasádam v Kyjeve © SITA Všetky práva vyhradené.

Eduard Chmelár: Péter Magyar je Matovič skrížený s Mečiarom – ROZHOVOR
Vodári v Bratislave upozorňujú na zvýšený odber vody pri napúšťaní bazénov

