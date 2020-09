Eduard Heger osobne otvoril konferenciu Finweek. “Silnejšími sa stávame vďaka správnym rozhodnutiam jednotlivcov. Preto si posun vpred vyžaduje vedomosti.”

Hlavní partneri: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska



22.9.2020 (Webnoviny.sk) - Prvý deň finančnej konferencie Finweek priniesol okrem diskusie o Financiách v kríze aj viacerých významných hostí. Jedným z nich bol práve Eduard Heger, Minister financií SR, ktorý prišiel Finweek aj osobne otvoriť. V rámci svojho príhovoru poukázal na dôležitosť konferencie a na jej vysoký informačný a edukatívny prínos. Finweek označil za silný zdroj inšpirácie a informácií pre možnosti zmeny a výrazný posun vpred.odštartovala len včera, už teraz má však na svojom konte množstvo. Okrem verejnosti a odborníkov zo sveta financií sa. Ten organizátorov zpoctil tým, žeprišiel aj osobne otvoriť. "Som veľkým fanúšikom tejto konferencie, preto ďakujem za možnosť prihovoriť sa verejnosti hneď v jej úvode. Veľmi si to vážim,” povedal na úvod prvého konferenčného dňa, pričom dodal, že konferencia Finweek ako jedna z mála konferenciínielen, ale. "V súčasnej situácii je veľmi ťažké nájsť podnety pre zmenu, no Finweek je jednou z možností, ktoré tieto podnety prinášajú. Táto kríza nám ukázala, že sme sa ocitli na križovatke vedúcej do novej budúcnosti. Množstvo spoločností musí premýšľať o prepracovaní svojej budúcej stratégie. Nie je to však len o výzve, ale najmä o nových možnostiach. A práve tie sa dajú čerpať na konferenciách ako táto, kde sú ľudia, ktorí poznajú fungovanie noviniek, inovácií a riešení, po ktorých všetci túžime, a najmä, ktoré všetci potrebujeme,” uviedola počas celého otvorenia sa pritom snažil poukázať na fakt, žev súčasnosti. "Počas tejto krízy ekonomika na pár týždňov úplne zastala. Ešte donedávna sme ani nevedeli, že je niečo také v 21. storočí vôbec reálne. Bol to však dôležitý moment, vďaka ktorému sme si uvedomili, čo všetko môžeme robiť lepšie, a čo, naopak, vôbec nepotrebujeme. Ak chceme dosiahnuť viditeľné výsledky, musíme veci robiť inak, ako sme ich robili doteraz. Čelíme síce výzve, ale práve vďaka nej dokážeme Slovensko a aj Európsku úniu posunúť vpred,” doplnilMinister financií okrem množstvav krátkosti predstavil aj. "V rámci nášho centra pre finančné inovácie spolupracujeme aj s NBS na regulácii rozvoja fintech spoločností. Okrem toho spolupracujeme aj na dizajne regulačného sandboxu a testujeme nové produkty a služby tak, aby boli lepšie pripravené pre svojich užívateľov. V neposlednom rade spolupracujeme aj na udržateľnosti financovania a investovania, pretože klimatická zmena je jednou z najväčších výziev budúcnosti, ktorým čelíme,” dodalDiskusiami o, ktoré boli témou prvého konferenčného dňa, však štvordňový finančný festival nekončí, práve naopak. Finweek pokračuje až do 24. septembra a počas nasledujúcich 3 dní sa budúvenovať ďalším progresívnym témam.Nosnou témou 2 dňa bude, v rámci ktorej odborníci na financie a vzdelávanie predstavia víziu správneho nastavenia. Diskutovať sa bude aj o, ktorá má napriek 21. storočiu klesajúcu tendenciu. Témou poslednej diskusie budú Následky zlej finančnej gramotnosti , ktoré sú vážnym problémom pre celú ekonomik Konferenčný deň bude venovaný, ktoré aj kvôli nedostatku informácií Slováci využívajú len v nedostatočnej miere. Tento deň bude zároveň. "Našou ambíciou je vytvoriť "Investičný klub" v štýle aktívneho portálu, kde by sa pravidelne publikovali relevantné investičné príležitosti od neštandardných až po tie štandardné,” hovorí o vízii konferencie, ktorá Finweek organizuje. Okrem poskytnutia základných informácií o produkte budeposkytovať aj možnosť, vďaka ktorým sa záujemci o tvorbu finančnej rezervy naučia lepšie rozumieť tomu, ako investície fungujú.Posledným dňom konferencie bude, ktorý bude nabitý technologickými témami, umelou inteligenciou a obrazmi financií vo svete budúcnosti. Jeho dôležitou časťou bude diskusia, o ktorých víziu sa. "Naším cieľom je stať sa súčasťou kľúčového ekosystému finančných centier Európy. Momentálne sa snažíme pomenovať konkrétne kroky k tomu, aby sa tento cieľ stal realitou,” vysvetlil, ktorý stojí aj pri zrode Asociácie FINAS . Medzi jejpatrí prepájanie svetov tradičných a technologických spoločností, podpora inovácií, zvyšovanie všeobecného povedomia o Fintech a Insurtech sektoroch, zastupovanie záujmov sektorov, aktívne budovanie komunity či zakotvenie Slovenska ako inovačného hubu. K dosiahnutiu vízie je však potrebné urobiť viaceré. Jedným z nich je aj zavedenie, ku ktorému NBS v posledných mesiacoch navrhla verejnú konzultáciu. Výsledky budú prezentované v ramci Finweek sub konferencie FIntechsummit, ktorý bude 24.9.2020. O ďalších navrhovaných krokoch bude Asociácia FINAS verejnosť včas informovať.Konferencia Finweek je prevrcholom sezóny. Realizuje sa pod záštitou hlavných partnerov, ktorými sú. Vďaka patrí aj ďalším partnerom a podporovateľom:Ďalšie informácie o pripravovanej konferencii nájdete aj na Finweek.sk a na sociálnych sieťach.Informačný servis