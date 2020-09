Lipšicovi otvorili cestu k postu špeciálneho prokurátora, Pellegrini sa vyjadril aj k manželke Matoviča

Stačilo by mu hlasovanie v parlamente

Premiér nevlastní nič

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.9.2020 - Bývalý predseda vlády Peter Pellegrini (Hlas-SD) má obavy, že post špeciálneho prokurátora získa Daniel Lipšic. Pellegrini to uviedol v relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo.Podľa Pellegiriniho súčasnú podobu zákona o prokuratúre schválila vláda tak, aby špeciálneho prokurátora nemohla odvolať ani prezidentka. Tá sa podľa expremiéra viackrát vyjadrila, že Lipšica za generálneho prokurátora nevymenuje.Koaliční poslanci preto podľa Pellegriniho zmenou zákona otvorili Lipšicovi cestu k pozícii špeciálneho prokurátora, ktorému by na dosiahnutie tejto funkcie stačilo hlasovanie v Národnej rade SR.Pellegrini v relácií povedal, že v prípade kauzy Arca Capital by predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) mal informovať verejnosť aj o nakladaní s majetkom svojej manželky Pavlíny Matovičovej.„Je to manželka pána premiéra, ktorá spravuje celý jeho majetok, lebo pán premiér, nevieme z akého dôvodu, sa rozhodol, že on nevlastní nič a všetko previedol na svoju manželku. A keďže ona tým pádom riadi celý jeho ekonomický život, je normálne, že sa od predsedu vlády vyžaduje, aby informoval verejnosť o transparentnom narábaní s majetkom jeho manželky,“ povedal Pellegrini.Predseda strany Hlas-SD dodal, že na najbližšej schôdzi NR SR poslanci patriaci k jeho strane nebudú hlasovať o návrhu zákona o interrupciách. Súčasná podoba legislatívy je podľa Pellegriniho dostatočná a nepovažuje tak za potrebné ďalšie zmeny.