Eduard Heger v najbližších dňoch navštívi Fínsko, Česko, Poľsko a Estónsko

8.11.2022 (Webnoviny.sk) - Premiér SR Eduard Heger OĽaNO ) v stredu 9. novembra odcestuje na zahraničnú pracovnú cestu do Fínska, Českej republiky, Poľska a Estónska. V Poľskom Rzeszówe sa Heger v stredu zúčastní na spoločnom vojenskom cvičení vojakov V4, USA a Veľkej Británie s názvom Puma 22. Ako ďalej v tlačovej správe informuje Úrad vlády SR , predseda vlády následne odletí do fínskych Helsínk, kde navštívi národnú agentúru pre vzdelávanie a s jej predstaviteľmi bude diskutovať o reforme vzdelávania, ale aj o prevencii radikalizácie na školách.V štvrtok 10. novembra sa v Helsinkách premiér stretne s fínskym prezidentom Saulim Niinistöm a premiérkou Sannou Marinovou . Predmetom ich diskusie bude súčasná európska situácia, hybridné hrozby a energetika. Heger taktiež navštívi Helsinskú univerzitu a Aalto univerzitu. V piatok 11. novembra sa premiér stretne s predsedom vlády Českej republiky Petrom Fialom v Prahe. Spoločne položia vence k pamätníku československých legionárov pri príležitosti medzinárodného dňa vojnových veteránov a potom sa spoločne zúčastnia na Európskom jadrovom fóre.Následne sa predseda vlády presunie do Talinu, kde sa stretne s estónskou premiérkou Kajou Kallasovou . Rokovať budú o bilaterálnej spolupráci, ale aj o aktuálnej ruskej agresii na Ukrajine, hybridných hrozbách a energetickej bezpečnosti. V hlavnom meste Estónska premiér navštívi aj e-Estonia Briefing Centre, ktoré propaguje estónsky prístup k digitalizácií služieb. Premiér sa na Slovensko vráti v piatok večer.