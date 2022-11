8.11.2022 (Webnoviny.sk) - Parlament posunul do druhého čítania návrh novely zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov od poslanca Národnej rady SR OĽaNO ). Poslanec navrhuje zvýšiť spotrebnú daň na alkohol o 30 percent. „Cieľom návrhu je zabezpečiť dodatočné finančné zdroje na financovanie základných verejných funkcií štátu, ako je napríklad vzdelávanie, či hmotné zabezpečenie zamestnancov verejného sektora," zdôvodnil Vetrák. Upozornil na to, že štátu vznikajú značné hospodárske škody v dôsledku nepredvídateľných okolností spôsobených pandémiou koronavírusu a vojnovým konfliktom na Ukrajine.Do druhého čítania poslanci posunuli aj ďalší návrh od poslanca Vetráka, a to návrh novely zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach. Aktuálne platný koeficient na výpočet osobitného odvodu vo výške 0,00363 navrhuje zvýšiť na 0,01. Základom pre výpočet odvodu je pritom výsledok hospodárenia spoločnosti vykázaný v účtovnej závierke. Novelou zákona sa tiež má rozšíriť rozsah regulovaných osôb o podnikateľské subjekty, ktoré majú oprávnenie na výkon činnosti vykonávanej na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska , okrem bankového povolenia. Má isť tiež o subjekty, ktoré pôsobia v oblasti vysielania a retransmisie vykonávanej na základe licencie udelenej Radou pre vysielanie a retransmisie, ako aj výberu mýta vykonávaného na základe poverenia Národnej diaľničnej spoločnosti Do ďalšieho legislatívneho procesu sa dostal aj návrh poslancov NR SR za hnutie OĽaNO Milana Vetráka, Petra Libu Jána Szőllősa na vydanie zákona o dani z osobitnej stavby. Poslanci navrhujú zaviesť novú daň z osobitnej stavby využívanej na prepravu plynu na Slovensku. „Jedným z dôvodov zavedenia dane z osobitnej stavby je skutočnosť, že táto osobitná stavba nepodlieha zdaneniu daňou z nehnuteľnosti," zdôvodnili. Základom pre výpočet dane má byť dĺžka osobitnej stavby vyjadrená v kilometroch a ustanovená sadzba dane.