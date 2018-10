Egeland: Sýrska vláda ustúpila od konfiškácie majetku utečencov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 18. októbra (TASR) - Sýrska vláda údajne stiahla sporný zákon, umožňujúci tamojším orgánom zhabať majetok zanechaný civilistami, ktorí utiekli pred občianskou vojnou. Podľa tlačovej agentúry AP to povedal vo štvrtok koordinátor OSN pre humanitárnu pomoc v Sýrii Jan Egeland.Túto informáciu podľa vlastných slov získal od predstaviteľov Ruska, ktoré je spojencom vlády sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Zrušenie zákona označil za dobré znamenie a dôkaz toho, žeNa základe tzv. "zákona desať" mali obyvatelia sýrskych území, ktoré prechádzajú obnovou, iba 30 dní na to, aby preukázali vlastníctvo nehnuteľností a získali tak podiely na nových projektoch. V opačnom prípade malo byť vlastníctvo prevedené na miestne samosprávy.Zákon bol vnímaný ako významná prekážka, pokiaľ ide o možnosť návratu miliónov sýrskych utečencov a tzv. vnútorných vysídlencov do svojich bydlísk po vojne, ktorá si za vyše sedem rokov vyžiadala i najmenej 400.000 mŕtvych. Sýrski predstavitelia trvali na tom, že účelom nie je konfiškácia majetku, ale overenie a usporiadanie vlastníctva vzhľadom na údajné falšovanie dokladov v oblastiach ovládaných povstalcami.Podľa AP nie je zatiaľ jasné, či Asadova vláda zamýšľa túto legislatívu neskôr znova uviesť do platnosti alebo jej obsah uzákoniť iným spôsobom.Egeland vo štvrtok taktiež informoval, že Asadova vláda súhlasila s vyslaním konvojov s humanitárnou pomocou do oblasti Rukbán pri sýrsko-jordánskej hranici, kam humanitárne tímy OSN a partnerských subjektov nemali prístup od januára. Ide pritom o územie, kde sa po celé mesiace zdržiava možno až 50.000 civilistov v núdzi.Egeland vo štvrtok oznámil, že koncom novembra odstúpi z funkcie koordinátora OSN pre humanitárnu pomoc v Sýrii. V tom istom čase má uvoľniť svoj post aj splnomocnenec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura.