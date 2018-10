Francúzsko pripravuje zavedenie celoštátneho registra bicyklov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 18. októbra (TASR) - Francúzska vláda navrhuje zaviesť celoštátny register bicyklov so zámerom zvýšiť využívanie týchto ekologických dopravných prostriedkov a zredukovať ich krádeže.Majitelia bicyklov dostanú v prípade schválenia predkladanej legislatívy "certifikát vlastníctva" podobný dokumentom od automobilu. Toto osvedčenie predložia polícii, ak dôjde ku krádeži bicykla, a bude súčasťou predaja bicykla.Rám každého bicykla bude označenýuvádza sa v znení návrhu zákona. Registračné číslo bude vo forme, ktorá bude overiteľná optickou čítačkou, informoval vo štvrtok denník The Guardian.Návrh je súčasťou 25-bodového návrhu zákona s názvom Plan Vélo, ktorý ráta s dotáciami 350 miliónov eur. Vláda ho predstaví koncom tohto roka. Všeobecne sa predpokladá, že do platnosti by mohol vstúpiť v roku 2020, a je zameraný na strojnásobenie množstva krátkych ciest bicyklom do roku 2024.Francúzska vláda tiež zvažuje zvýšenie finančných stimulov pre tých, ktorí sa rozhodnú chodievať do práce na bicykli. Pôjde o podobné motivačné výhody ako tie, ktoré dostávajú zamestnanci na využívanie verejnej hromadnej prepravy. Podľa britského média má ísť o príspevok 400 eur ročne.Plán si kladie za cieľ zvýšiť podiel Francúzov dochádzajúcich do práce na bicykli zo súčasných troch na deväť percent. Francúzska cyklistická asociácia VéloPerdu (Stratený bicykel) uvádza, že každý deň vo Francúzsku ukradnú takmer 1100 bicyklov - celkovo 400.000 ročne. V krajine je podľa odhadov 21 miliónov bicyklov.