Egypt bránil bezpečnosť na svojich letiskách

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Káhira 21. júla (TASR) - Egypt obhajoval bezpečnosť na svojich letiskách po tom, čo dve európske letecké spoločnosti dočasne zastavili lety do Káhiry. V nedeľu o tom informovala tlačová agentúra DPA.Spoločnosť British Airways v sobotu náhle na sedem dní pozastavila všetky lety do egyptského hlavného mesta Káhira pre nekonkretizované bezpečnostné obavy.Nemecké aerolínie Lufthansa takisto oznámili, že preventívne zrušili všetky lety do egyptskej metropoly, aby mohli posúdiť tamojšiu bezpečnostnú situáciu - ale neskôr spoločnosť uviedla, že obvyklé lety obnoví v nedeľu. Podľa najnovšej správy tlačovej agentúry AP tak Lufthansa skutočne urobila, po jednodňovom prerušení letov. Podľa webovej stránky Lufthansy jej let LH582 vzlietol z letiska vo Frankfurte nad Mohanom po takmer dvojhodinovom meškaní.Kroky oboch aerolínií prehĺbili v Egypte obavy z prípadných škôd na životne dôležitom turistickom priemysle v krajine, v ktorom sa len nedávno začali prejavovať znaky zotavovania po rokoch prudkého poklesu.Vysokopostavený predstaviteľ egyptského leteckého priemyslu v sobotu večer kritizoval pozastavenie letov.povedal šéf egyptského Úradu pre civilné letectvo Sámih Hafnáwí.Vyhlásil, že zrušenia letov bolo politicky motivované.povedal Hafnáwí pre egyptskú komerčnú televíznu stanicu MBC Masr, pobočku televíznej siete MBC vlastnenej Saudskou Arábiou.dodal Hafnáwí.V reakcii na zrušenie letov britskou spoločnosťou British Airways egyptské ministerstvo pre civilné letectvo oznámilo, že zvýšilo kapacitu miest pre pasažierov na linke štátnych aerolínií EgyptAir do Londýna.Ministerstvo spresnilo, že pridalo dodatočný let do Londýna a dočasne bude fungovať od nedele.Britské ministerstvo zahraničných vecí znovu vydalo varovanie pred cestovaním do Egypta. V tejto obnovenej výstrahe spomenulo aj rozhodnutie aerolínií British Airways a poukázalo na zvýšené riziko terorizmu hroziace leteckej doprave.Ministerstvo varovalo britských občanov, aby do egyptského letoviska Šarm aš-Šajch cestovali len v nutných prípadoch. V roku 2015 vybuchla bomba v ruskom dopravnom lietadle krátko po štarte na tamojšom letisku, zahynulo všetkých 224 ľudí na palube.Tento bombový útok, ku ktorému sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS), prinútil mnoho štátov zrušiť lety do letoviska na pobreží Červeného mora.