Čínske firmy plánujú nové nákupy amerických agroproduktov

Peking 21. júla (TASR) - Napätie medzi Čínou a USA by sa mohlo v nasledujúcom období zmierniť. Ako uviedla agentúra Sinchua, niektoré čínske spoločnosti plánujú nové nákupy amerických agroproduktov.Sinchua informovala o plánoch podnikov doviezť ďalšie poľnohospodárske výrobky z USA krátko po telefonickom rozhovore medzi čínskymi a americkými obchodnými zástupcami, ku ktorému došlo vo štvrtok (18. 7.). Rozhovor znamenal prvé diskusie americkej a čínskej strany od zostrenia sporu v máji, keď prezident USA Donald Trump zvýšil dovozné clá na čínsky tovar v ročnej hodnote 200 miliárd USD (178,16 miliardy eur).Situácia sa čiastočne upokojila na schôdzke G20 v japonskej Osake, kde sa Trump a čínsky prezident Si Ťin-pching dohodli na obnovení rokovaní. Trump vtedy oznámil, že v najbližšom období nezavedie ďalšie clá na čínske produkty a Čína podľa neho súhlasila so zvýšením dovozu amerických agroproduktov. Približne v polovici júla však Trump uviedol, že Peking tieto sľuby neplní.Teraz Sinchua, ako aj čínsky štátny denník Global Times informovali, že čínske podniky začali prípravy na nový dovoz amerických agroproduktov a podľa Global Times by Washington a Peking mohli čoskoro obnoviť osobné rokovania.(1 EUR = 1,1226 USD)