Egypt odmieta, že havária lietadla z roku 2016 mala technické príčiny

Letušky spoločnosti EgyptAir sa zúčastňujú sviečkovej vigílie za obete letu spoločnosti EgyptAir MS804 v Káhire 26. mája 2016. Pri leteckom nešťastí, ktoré sa odohralo 19. mája 2016 v skorých ranných hodinách počas letu z Paríža do Káhiry s lietadlom typu Airbus 320, zahynulo všetkých 66 ľudí na palube, medzi nimi bolo 30 Egypťanov a 15 Francúzov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káhira 11. apríla (TASR) - Egyptská vláda odmietla v stredu tvrdenia, že haváriu lietadla spoločnosti EgyptAir, smerujúceho z Paríža do Káhiry, spôsobilo v roku 2016 technické zlyhanie. Podľa vyhlásenia egyptského ministerstva civilného letectva, ktoré citovala agentúra AFP, menovaný dopravca vykonáva údržbu svojich strojov v súlade s medzinárodnými štandardmi.Lietadlo typu Airbus A320 sa zrútilo 19. mája 2016 do Stredozemného mora, pričom zahynulo všetkých 66 osôb na palube. Hoci išlo o egyptské lietadlo, ktoré havarovalo v egyptských výsostných vodách, vyšetrujú nehodu i francúzske orgány, pretože výrobca lietadla sídli vo Francúzsku a medzi obeťami havárie boli aj francúzski občania.uviedlo egyptské ministerstvo, pričom poukázalo na minulotýždňový článok jedného z francúzskych denníkov, týkajúci sa údajných "nedostatkov zo strany EgyptAiru... v technickej obsluhe". Zároveň upozornilo, že príslušný monitorovací systém "nezaznamenal pri letoch pred haváriou nijaké technické problémy".Egyptský minister civilného letectva predtým vyhlasoval, že pravdepodobnejšou príčinou zrútenia sa lietadla bol teroristický útok. Francúzsky úrad pre bezpečnosť leteckej dopravy zase uvádzal, že lietadlo niekoľko minút pred stratou kontaktu s pozemným riadením vysielalo automatické hlásenia, ktoré naznačovali, že kabína je zadymená a došlo k poruche v systéme ovládania. Piloti pred haváriou nevyslali žiadne volanie o pomoc.Traja parížski sudcovia, ktorí tento prípad vyšetrujú, nariadili dva postupy s cieľom zrekonštruovať sled udalostí vedúcich k havárii. Výsledky prvého z nich získali už vlani v júni.Francúzsky Úrad vyšetrovania a analýz pre bezpečnosť civilného letectva (BEA) vtedy označili za "najpravdepodobnejšiu hypotézu", že v pilotnej kabíne vypukol požiar, ktorý sa "rýchlo rozšíril a spôsobil stratu kontroly" nad lietadlom.Generálna prokuratúra v Káhire však takýto predpoklad zhodnotila ako "nepodložený" a poukázala na to, že "na pozostatkoch cestujúcich a častiach lietadla sa našli stopy výbušnín".Francúzske orgány pristupujú k verzii teroristického útoku skepticky, keďže sa k takémuto činu doteraz nikto neprihlásil.