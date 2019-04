Sťažnosť na ÚS podal Š. Harabin aj po 2. kole prezidentských volieb

Na archívnej snímke Štefan Harabin. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Košice 11. apríla (TASR) – Neúspešný kandidát na prezidenta SR Štefan Harabin podal na Ústavný súd (ÚS) SR aj po druhom kole volieb volebnú sťažnosť. Vychádza pritom z rovnakých dôvodov ako po prvom kole. V podaní označil marcové prezidentské voľby za nezákonné a neústavné, navrhuje ich vyhlásiť za neplatné a opakovať ich.Podľa Harabina Zuzana Čaputová ako víťazka volieb prezidenta pri financovaní svojej volebnej kampane obišla zákon, a to i v dôsledku kumulácie priamej podpory kandidáta Roberta Mistríka, ktorý pred voľbami odstúpil, a tretích strán. O Harabinových sťažnostiach bude rozhodovať ÚS až po doplnení jeho pléna, ktoré je v súčasnosti pre chýbajúcich sudcov stále nefunkčné.Termín na podávanie sťažností na prezidentské voľby uplynul v stredu (10. 4.).uviedla vo štvrtok pre TASR ústavná sudkyňa Jana Baricová vykonávajúca úlohy predsedu ÚS.Podľa informácie z ÚS boli dve podania v stredu vybavené príslušným sudcom spravodajcom, a to odložením. Stalo sa tak s odkazom na paragraf zákona o ÚS, podľa ktoréhoIšlo o podanie občianky, ktorá namietala, že počas volebného moratória pred prvým kolom volieb bol hosť v relácii nemenovanej televízieo tom, že sa bude konať aj druhé kolo. Podľa nej to bola manipulácia verejnou mienkou. V druhom odloženom podaní sťažovateľ v rukou písanej sťažnosti namietal, že obvineným a odsúdeným v ústavoch na výkon väzby a trestu údajne nebolo umožnené voliť.V piatom podnete na ÚS ide o žiadosť o zastavenie a odloženie prezidentských volieb. Sťažovateľ v ňom okrem iného uvádza, žePodľa zákona o ÚS návrh na začatie konania vo volebných veciach možno podať do desiatich dní po vyhlásení výsledku volieb. ÚS má rozhodnúť o návrhu na začatie konania o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta do 90 dní od doručenia návrhu." pripomína Baricová.Aktuálne má ÚS len štyroch z celkového počtu 13 sudcov, keďže deviatim sudcom sa v polovici februára skončilo funkčné obdobie a noví zatiaľ neboli vymenovaní. ÚS je spôsobilý konať v pléne a uznášať sa, ak je prítomná aspoň nadpolovičná väčšina všetkých sudcov Ústavného súdu, teda najmenej sedem sudcov.uviedla pre TASR Baricová.V druhom kole volieb hlavy štátu, ktoré sa konalo 30. marca, zvíťazila Zuzana Čaputová so ziskom 58,4 percenta hlasov pred Marošom Šefčovičom, ktorého volilo 41,59 percenta voličov. V prvom kole volieb 16. marca skončil za Čaputovou a Šefčovičom ako tretí Harabin, keď získal 14,34 percenta hlasov.