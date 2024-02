Egypt pohrozil Netanjahuovi pozastavením mierovej dohody, ak Izrael pošle armádu do Rafahu

Do Rafahu utiekla viac ako polovica 2,3-miliónovej populácie Pásma Gazy a je natlačená v stanových táboroch pri egyptských hraniciach. Egypt sa obáva masového prílevu státisícov palestínskych utečencov.





11.2.2024 (SITA.sk) - Egypt pohrozil, že pozastaví platnosť svojej mierovej dohody s Izraelom, ak Jeruzalem pošle armádu do husto osídleného palestínskeho mesta Rafah pri egyptských hraniciach.Podľa Káhiry by boje v Rafahu mohli viesť k zatvoreniu hlavnej zásobovacej trasy. Uviedli to v nedeľu dvaja egyptskí predstavitelia a západný diplomat.Hrozba pozastavenia Dohody z Camp Davidu, ktorá je už takmer pol storočia základom regionálnej stability, prišla po tom, ako izraelský premiér Benjamin Netanjahu povedal, že vyslanie vojakov do Rafahu je nevyhnutné pre dosiahnutie víťazstva v už štyri mesiace trvajúcej vojne proti palestínskej militantnej organizácii Hamas