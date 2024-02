V Rusku chýbajú lekári a zdravotníci, tvrdí britské vojenské spravodajstvo. Ide o obrovské počty

11.2.2024 (SITA.sk) - Rusko pre vojnu na Ukrajine podľa britského obranného spravodajstva čelí nedostatku lekárov a zdravotníkov. Uviedol to britský rezort obrany v správe, ktorú zverejnil v nedeľu na mikroblogovacej sieti X. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Britský rezort obrany odhaduje, že z Ruska utiekli zhruba 2 percentá lekárov a zdravotníkov, aby sa vyhli povolaniu do armády. Ďalších približne 3-tisíc ruských zdravotníkov do vojenskej služby muselo nastúpiť.Britské obranné spravodajstvo poukazuje aj na správu ruského rezortu zdravotníctva, podľa ktorej krajine chýba zhruba 26 500 lekárov a 58 200 zdravotných sestier. Významný nedostatok lekárov je pritom v 22 ruských regiónoch a sedem ďalších oblastí má akútny nedostatok zdravotníckych špecialistov.