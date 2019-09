Egypťania opäť protestovali proti vláde Sísího, zišli sa aj prívrženci

Abdal Fattáh Sísí, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káhira 28. septembra (TASR) - Týždeň po nezvyčajných pouličných protestoch proti vláde prezidenta Abdala Fattáha Sísího sa uskutočnili tento piatok v Egypte opäť protestné zhromaždenia, pričom však vyšli do ulíc aj prívrženci tohto lídra. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Polícia v hlavnom meste Káhira uzavrela ulice vedúce k Námestiu oslobodenia (Mídán at-Tahrír), ktoré bolo v roku 2011 ohniskom vzbury proti dlhoročnému autokratovi Husnímu Mubárakovi. Reagovala tak na výzvy podnikateľa Muhammada Alího, žijúceho v španielskom exile, ktorý hovoril o "miliónovom pochode" proti Sísímu.Alí v zverejnených videonahrávkach obvinil prezidenta a armádu z korupcie, čím vyvolal v Egypte nezvyčajnú vlnu odporu. Bezpečnostné zložky však urýchlene zakročili a podľa údajov ľudskoprávnych organizácií zatkli od minulotýždňových protestov takmer 2000 osôb.Nemenovaný svedok uviedol pre AFP, že v káhirskej štvrti Warrák sa zhromaždil po piatkových moslimských modlitbách približne trojtisícový dav, ktorý sa polícia snažila rozohnať slzotvorným plynom. Videozábery v sociálnych médiách ukazujú chaotické výjavy, keď účastníci z miesta utekali.Menšie protesty proti Sísímu hlásili aj z juhoegyptských miest Kús a Kiná. V káhirskej štvrti Násirovo mesto zase demonštrovalo približne 1000 podporovateľov prezidenta, informoval spravodajca AFP.Samotný Sísí, ktorý sa v piatok vrátil do Káhiry zo zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, trval na tom, že nie je dôvod na znepokojenie. "Egypt je silnou krajinou vďaka Egypťanom," povedal pred novinármi.