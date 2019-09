Pakistanský premiér Chán varoval pred krvavým kúpeľom v Kašmíre

Pakistanský premiér Imrán Chán počas tlačovej konferencie v sídle OSN v New Yorku 24. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 28. septembra (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí odsúdil v piatok na pôde Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) terorizmus, ale vyhol sa zmienke o tvrdých zásahoch Indie v jej časti himalájskeho regiónu Kašmír. Po ňom neskôr vystúpil s prejavom pakistanský premiér Imrán Chán, ktorý varoval pred krokmi Indie a "krvavým kúpeľom" v Kašmíre. Informovali o tom tlačové agentúry AP a DPA.Región Kašmír je rozdelený medzi Indiu a Pakistan, ale obe tieto susedné krajiny, vlastniace jadrové zbrane, si nárokujú na celý Kašmír.Módí povedal svetovým lídrom zhromaždeným na zasadnutí VZ OSN v New Yorku, že "hlas Indie proti terorizmu má zalarmovať svet proti zlu a znie vážne a nahnevane".Pakistanský premiér Chán tento týždeň už skôr otvorene varoval, že konanie rivala, teda Indie, v Kašmíre môže vyvolať vojnu.Rivali India a Pakistan, krajiny s jadrovými zbraňami, viedli dve zo svojich troch vojen práve kvôli Kašmíru a od 5. augusta sú v patovej situácii, ktorá sa stále zhoršuje. Indický premiér Módí totiž vtedy zbavil časť Kašmíru, ovládanú Indiou, jej obmedzenej autonómie.Módího vláda vedená hinduistickými nacionalistami zaviedla v indickej časti Kašmíru rozsiahle stanné právo, na ktoré dohliada armáda, a prakticky zrušila obyvateľom v regióne s moslimskou väčšinou všetku komunikáciu s okolím.Na zasadnutí VZ OSN vystúpil v piatok s prejavom aj pakistanský premiér Chán a vyzval svet, aby reagoval na tvrdé zásahy Indie v regióne Kašmír. Znova varoval pred možným následkom - "konfrontáciou medzi oboma krajinami vlastniacimi jadrové zbrane" a "bojom až do konca". Dodal, že takýto boj "bude mať následky aj pre svet".Pakistanský premiér vysvetlil, že toto nie je vyhrážka, ale "oprávnená obava". Chán vyhlásil, že OSN má povinnosť konať, predovšetkým donútiť Indiu, aby zrušila stanné právo v Kašmíre. Takisto varoval, že indické opatrenia v Kašmíre zradikalizujú moslimskú mládež, a Módího označil za "arogantného"."Ženy, deti, chorí ľudia sú zavretí ako zvieratá... a keď sa zruší stanné právo, nastane krviprelievanie," doplnil Chán.Napätie medzi týmito dvoma juhoázijskými rivalmi je veľké. Diplomatické vzťahy sú na minime, dvojstranný obchod sa prerušil a cezhraničná doprava sa tiež zastavila.