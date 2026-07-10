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 24hod.sk    Šport

10. júla 2026

Egyptskí fanúšikovia oslávil historický úspech svojich hráčov na MS, vo vlasti ich vítali s pompou – VIDEO


Tagy: MS vo futbale 2026

Egypťania dosiahli premiérový triumf na MS a vybojovali postup do vyraďovacej časti, v ktorej zdolali Austrália po penaltovom rozstrele. V osemfinále bol veľmi blízko veľkému prekvapeniu, keď nad Argentínčanmi ...



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egypt_wcup_soccer_73_3_ 676x451 10.7.2026 (SITA.sk) - Egypťania dosiahli premiérový triumf na MS a vybojovali postup do vyraďovacej časti, v ktorej zdolali Austrália po penaltovom rozstrele. V osemfinále bol veľmi blízko veľkému prekvapeniu, keď nad Argentínčanmi viedli 2:0, v závere však stratili náskok a prehrali 2:3.


Stovky nadšených fanúšikov privítali egyptskú futbalovú reprezentáciu po jej doposiaľ najúspešnejšom vystúpení na majstrovstvách sveta. Egypťania v Severnej Amerike postúpili do osemfinále, v ktorom tesne podľahli obhajcom titulu Argentínčanom 2:3.

Okolie letiska v El-Alameine zaplnili priaznivci, mnohí obliekli tričká v národných farbách a mávali egyptskými a palestínskymi vlajkami. Po prílete nastúpili hráči do autobusov s otvorenou strechou, ktoré ich previezli mestom. "Sme veľmi radi za tím. Jeho bojovnosť bola na vysokej úrovni a rovnako tak aj naše vítanie," potvrdil podporu a spokojnosť fanúšikov Mohamed Gehad.

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Atmosféru umocňovali bubny, vlastenecké piesne a transparenty s nápismi ako "Urobili ste nás hrdými." "Dosiahli sme čosi, čo sa nikdy predtým nepodarilo, sme na nich hrdí," doplnil iný z prianivcov Eyad Ahmed.

Egypťania dosiahli premiérový triumf na MS a vybojovali postup do vyraďovacej časti, v ktorej zdolali Austrália po penaltovom rozstrele. V osemfinále bol veľmi blízko veľkému prekvapeniu, keď nad Argentínčanmi viedli 2:0, v závere však stratili náskok a prehrali 2:3.

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"Urobím všetko pre to, aby toto bol nový začiatok egyptského futbalu na medzinárodnej scéne," uviedol na sociálnych sieťach kapitán Mohamed Salah, teraz už bývalý hráč FC Liverpool. Počas víkendu sa egyptskí futbaloví reprezentanti stretnú s prezidentom Abdom al-Fattáhom al-Sísím.

Egyptská futbalová asociácia podala formálnu sťažnosť na výkon rozhodcov v zápase proti Argentíne, tréner Hossam Hassan vyjadril nespokojnosť s ich prácou. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) však tieto obvinenia označila za neopodstatnené.

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Egyptský kouč sa stretol s chválou v Gaze za prejav solidarity, keď po víťazstve nad Austráliou zašiel na ihrisko s palestínskou vlajkou na znak podpory tamojšieho ľudu. Vo svojich vyjadreniach odsúdil utrpenie Palestínčanov a apeloval na futbalové hnutie, aby im viac pomáhalo.

Počas turnaja sledovali egyptský tím tisíce Palestínčanov v improvizovaných kaviarňach, čo všetko napriek ťažkej situácii v regióne.


Zdroj: SITA.sk - Egyptskí fanúšikovia oslávil historický úspech svojich hráčov na MS, vo vlasti ich vítali s pompou – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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