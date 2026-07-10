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 24hod.sk    Šport

10. júla 2026

Tréner Belgicka verí, že jeho zverenci vo štvrťfinále prekvapia Španielov. Rola outsiderov im vyhovuje


Tagy: MS vo futbale 2026

Futbalisti Belgicka sa nechystajú proti favoritovi pôsobiť odovzdane. Tréner belgickej futbalovej reprezentácie Rudi Garcia priznal, že všetci na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike očakávajú prehru ...



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belgium_us_wcup_soccer_19187 676x451 10.7.2026 (SITA.sk) - Futbalisti Belgicka sa nechystajú proti favoritovi pôsobiť odovzdane.


Tréner belgickej futbalovej reprezentácie Rudi Garcia priznal, že všetci na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike očakávajú prehru jeho tímu vo štvrťfinále so Španielskom. On však napriek tomu verí vo víťazstvo Belgičanov.

Španielsko ja úradujúci európsky šampión a do piatkového zápasu vstúpi ako veľký favorit, keďže počas celého turnaja ešte neinkasovalo ani gól. Belgičania v skupinovej časti absolvovali niekoľko náročných duelov, napokon skončili na čele tabuľky po dvoch remízach s Egyptom a Iránom. Výber Belgicka v osemfinále zdolal tím USA 4:1, čím ukončil nádeje spoluorganizátora turnaja na úspech.

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V osemfinále Belgičania predviedli obrat v stretnutí proti Senegalu. Napriek tomu Garcia na predzápasovej tlačovej konferencii znel odhodlane a rád prijal úlohu "outsidera". "Všetci už hovoria o našom vypadnutí, ale my veríme, že to dokážeme a urobíme všetko pre postup do semifinále," uviedol.

Garcia tiež poukázal na ofenzívnu silu svojho tímu - s trinástimi strelenými gólmi patria Belgičania k najlepším na turnaji, pred nimi sú len Francúzsko a Argentína. Belgicko vyslalo na bránky súperov až 107 striel, čo je druhý najvyšší počet po Francúzsku, ktoré však odohralo zápas viac.

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Tréner Belgicka sa nechal počuť, že sa neobáva ani fanúšikov v Los Angeles, ktorí by mohli byť proti Belgicku po tom, ako vyradilo hráčov USA.

"Práve sme vyradili Američanov na štadióne, kde všetci boli proti nám. Nemyslím si teda, že v piatok to bude ťažšie," povedal Garcia a dodal, že góly nestrieľajú fanúšikovia, ale hráči na ihrisku. "Sústredíme sa na seba a na to, čo vieme urobiť. Samozrejme, Španielsko je úžasný futbalový tím," dodal.

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Skúsený útočník Romelu Lukaku vyjadril rovnakú odhodlanosť. "Ak sme sa dostali až sem, nebudeme hrať zápas len preto, aby sme odišli domov. Máme talent a vo štvrťfinále potrebujeme podať perfektný výkon," poznamenal.


Zdroj: SITA.sk - Tréner Belgicka verí, že jeho zverenci vo štvrťfinále prekvapia Španielov. Rola outsiderov im vyhovuje © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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