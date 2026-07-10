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10. júla 2026
Tréner Belgicka verí, že jeho zverenci vo štvrťfinále prekvapia Španielov. Rola outsiderov im vyhovuje
Tagy: MS vo futbale 2026
Futbalisti Belgicka sa nechystajú proti favoritovi pôsobiť odovzdane. Tréner belgickej futbalovej reprezentácie Rudi Garcia priznal, že všetci na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike očakávajú prehru ...
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10.7.2026 (SITA.sk) - Futbalisti Belgicka sa nechystajú proti favoritovi pôsobiť odovzdane.
Tréner belgickej futbalovej reprezentácie Rudi Garcia priznal, že všetci na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike očakávajú prehru jeho tímu vo štvrťfinále so Španielskom. On však napriek tomu verí vo víťazstvo Belgičanov.
Španielsko ja úradujúci európsky šampión a do piatkového zápasu vstúpi ako veľký favorit, keďže počas celého turnaja ešte neinkasovalo ani gól. Belgičania v skupinovej časti absolvovali niekoľko náročných duelov, napokon skončili na čele tabuľky po dvoch remízach s Egyptom a Iránom. Výber Belgicka v osemfinále zdolal tím USA 4:1, čím ukončil nádeje spoluorganizátora turnaja na úspech.
V osemfinále Belgičania predviedli obrat v stretnutí proti Senegalu. Napriek tomu Garcia na predzápasovej tlačovej konferencii znel odhodlane a rád prijal úlohu "outsidera". "Všetci už hovoria o našom vypadnutí, ale my veríme, že to dokážeme a urobíme všetko pre postup do semifinále," uviedol.
Garcia tiež poukázal na ofenzívnu silu svojho tímu - s trinástimi strelenými gólmi patria Belgičania k najlepším na turnaji, pred nimi sú len Francúzsko a Argentína. Belgicko vyslalo na bránky súperov až 107 striel, čo je druhý najvyšší počet po Francúzsku, ktoré však odohralo zápas viac.
Tréner Belgicka sa nechal počuť, že sa neobáva ani fanúšikov v Los Angeles, ktorí by mohli byť proti Belgicku po tom, ako vyradilo hráčov USA.
"Práve sme vyradili Američanov na štadióne, kde všetci boli proti nám. Nemyslím si teda, že v piatok to bude ťažšie," povedal Garcia a dodal, že góly nestrieľajú fanúšikovia, ale hráči na ihrisku. "Sústredíme sa na seba a na to, čo vieme urobiť. Samozrejme, Španielsko je úžasný futbalový tím," dodal.
Skúsený útočník Romelu Lukaku vyjadril rovnakú odhodlanosť. "Ak sme sa dostali až sem, nebudeme hrať zápas len preto, aby sme odišli domov. Máme talent a vo štvrťfinále potrebujeme podať perfektný výkon," poznamenal.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Belgicka verí, že jeho zverenci vo štvrťfinále prekvapia Španielov. Rola outsiderov im vyhovuje © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner belgickej futbalovej reprezentácie Rudi Garcia priznal, že všetci na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike očakávajú prehru jeho tímu vo štvrťfinále so Španielskom. On však napriek tomu verí vo víťazstvo Belgičanov.
Španielsko ja úradujúci európsky šampión a do piatkového zápasu vstúpi ako veľký favorit, keďže počas celého turnaja ešte neinkasovalo ani gól. Belgičania v skupinovej časti absolvovali niekoľko náročných duelov, napokon skončili na čele tabuľky po dvoch remízach s Egyptom a Iránom. Výber Belgicka v osemfinále zdolal tím USA 4:1, čím ukončil nádeje spoluorganizátora turnaja na úspech.
V osemfinále Belgičania predviedli obrat v stretnutí proti Senegalu. Napriek tomu Garcia na predzápasovej tlačovej konferencii znel odhodlane a rád prijal úlohu "outsidera". "Všetci už hovoria o našom vypadnutí, ale my veríme, že to dokážeme a urobíme všetko pre postup do semifinále," uviedol.
Garcia tiež poukázal na ofenzívnu silu svojho tímu - s trinástimi strelenými gólmi patria Belgičania k najlepším na turnaji, pred nimi sú len Francúzsko a Argentína. Belgicko vyslalo na bránky súperov až 107 striel, čo je druhý najvyšší počet po Francúzsku, ktoré však odohralo zápas viac.
Tréner Belgicka sa nechal počuť, že sa neobáva ani fanúšikov v Los Angeles, ktorí by mohli byť proti Belgicku po tom, ako vyradilo hráčov USA.
"Práve sme vyradili Američanov na štadióne, kde všetci boli proti nám. Nemyslím si teda, že v piatok to bude ťažšie," povedal Garcia a dodal, že góly nestrieľajú fanúšikovia, ale hráči na ihrisku. "Sústredíme sa na seba a na to, čo vieme urobiť. Samozrejme, Španielsko je úžasný futbalový tím," dodal.
Skúsený útočník Romelu Lukaku vyjadril rovnakú odhodlanosť. "Ak sme sa dostali až sem, nebudeme hrať zápas len preto, aby sme odišli domov. Máme talent a vo štvrťfinále potrebujeme podať perfektný výkon," poznamenal.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Belgicka verí, že jeho zverenci vo štvrťfinále prekvapia Španielov. Rola outsiderov im vyhovuje © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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