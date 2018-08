Egyptský prezident podpísal zákon umožňujúci kontrolu internetu

Na snímke egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káhira 18. augusta (TASR) - Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí ratifikoval zákon o boji proti kybernetickým zločinom, ktorý podľa obhajcov ľudských práv vytvára priestor pre cenzurovanie internetových médií. Informovala o tom v sobotu tlačová agentúra AP.Zákon zverejnený v egyptskom úradnom vestníku poskytuje štátnym orgánom právomoc nariadiť blokovanie internetových stránok, ktoré zverejňujú obsah považovaný za hrozbu pre národnú bezpečnosť. Používatelia pokúšajúci sa dostať k blokovanému obsahu môžu byť odsúdení na jeden rok väzenia alebo zaplatenie pokuty do výšky 100.000 egyptských libier (4773 eur).Egyptský parlament schválil v júli iný zákon, ktorý nariaďuje dohľad najvyššieho mediálneho orgánu nad účtami v sociálnych médiách a internetovými stránkami viac než 5000 používateľov. Tie môžu byť takisto zablokované, a to v prípade zistenia, že sa ich prostredníctvom šíria tzv. falošné správy.Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International skritizovala uvedené zákony v júlovom vyhlásení, podľa ktorého získa štát po ich uvedení do platnosti