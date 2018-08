Nemecká vláda priznala, že sa nepripravuje na kontakt s mimozemšťanmi

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 18. augusta (TASR) - Nemecká vláda nemá pripravené žiadne plány alebo protokoly pre prípad, že by krajina prišla do styku s bytosťami mimozemského pôvodu. Vyplynulo to z odpovede na oficiálnu žiadosť o informáciu poslanca Spolkového snemu Dietera Janeceka zo strany Zelených, ktorú citoval v sobotu bulvárny denník Bild.Podľa správy, ktorú prevzala tlačová agentúra DPA, chcel Janecek vedieť, čo by spolková vláda v Berlíne urobila, ak by niekedy došlo ku kontaktu s mimozemšťanmi. Dostal pritom odpoveď, že vláda sa na takúto situáciu vôbec nepripravuje, pretože. Berlín sa pritom odvolal naZ odpovede na žiadosť poslanca je taktiež zrejmé, že nemecká vláda v záležitosti možného kontaktu s mimozemšťanmi zatiaľ neviedla žiadne bilaterálne alebo multilaterálne rokovania s vládami iných krajín, uviedol vo svojej správe Bild.