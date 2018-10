Egyptský prezident predĺžil výnimočný stav o ďalšie tri mesiace

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káhira 16. októbra (TASR) - Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí v utorok predĺžili výnimočný stav v krajine o ďalšie tri mesiace, informovala agentúra AP.V Egypte výnimočný stav vyhlásili v apríli 2017 po tom, ako skupina spojená s Islamským štátom (IS) uskutočnila bombové útoky na dva koptské kostoly, pri ktorých prišlo o život najmenej 44 ľudí. Platnosť výnimočného stavu už raz predĺžili v apríli tohto roka.Prezidentovo rozhodnutie, ktoré zverejnili v utorok v úradnom vestníku, už vstúpilo do platnosti. Parlament by ho mal schváliť v priebehu siedmich dní.Egypt roky bojuje proti islamským militantom. Ich aktivity nabrali na sile po zvrhnutí islamistického prezidenta Muhammada Mursího v roku 2013. Militanti útočia najmä na bezpečnostné zložky a kresťanov.Vo februári Sísí spustil rozsiahlu operáciu zameranú proti islamským militantom na Sinajskom polostrove.