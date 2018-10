NS SR rozhodol, že Peter P. obvinený z vraždy poslanca ostane vo väzbe

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. októbra (TASR) – Peter P., obvinený z úkladnej vraždy poslanca a právnika Mareka Rakovského, zostáva vo väzbe. Rozhodol o tom v utorok senát Najvyššieho súdu SR (NS SR) na svojom neverejnom zasadnutí. NS SR tak zamietol sťažnosť obvineného voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu - pracovisko Banská Bystrica (ŠTS), ktorý ho zobral na začiatku tohto mesiaca do väzby.povedala v utorok pre TASR hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.Znamená to, že Peter P. zostáva vo väzbe z dôvodu možného úteku či pokračovania v trestnej činnosti. Vražda sa stala pred piatimi rokmi v Žiari nad Hronom. Sudca ŠTS pre prípravné konanie Petra P. zobral do väzby v piatok (5.10.).Dôvodom väzby bola obava z možného úteku, ovplyvňovania svedkov na slobode a pokračovania v trestnej činnosti. Obvinený podal voči rozhodnutiu ŠTS sťažnosť, o ktorej napokon rozhodol NS SR. Svoju vinu pred sudcom ŠTS odmietol.Policajti protizločineckej jednotky NAKA Petra P. zadržali v stredu (3.10.) v skorých ranných hodinách počas policajnej akcie Tornádo vo Veľkom Krtíši, pričom pôvodne zadržali dvoch mužov. Vykonali dve domové, ako aj prehliadky iných priestorov.Žiarskeho poslanca Rakovského zavraždili v roku 2013. Pri vražde bol použitý nástražný výbušný systém umiestnený na spodnej časti auta. K výbuchu došlo počas jeho riadenia. Právnik nemal šancu prežiť zranenia, ktoré pri ňom utrpel.