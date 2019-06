EH 2019: Boxer Strnisko prehral vo štvrťfinále

Slovenský boxer Matúš Strnisko po štvrťfinále hmotnostnej kategórie do 81 kilogramov proti Talianovi Simonovi Fiorimu na II. Európskych hrách v Minsku 26. júna 2019. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Minsk 26. júna (TASR) - Slovenský boxer Matúš Strnisko nezíska medailu na II. európskych hrách v Minsku. V súboji stredajšieho štvrťfinále poloťažkej hmotnostnej kategórie do 81 kilogramov prehral s Talianom Simonem Fiorim na body 0:5 a obsadil piate miesto.Rozhodcovia duelu prisúdili pästiarovi z Apeninského polostrova všetky tri kolá (3:2, 4:1, 4:1), Strnisko i celý slovenský tím po jasnom verdikte len nechápavo krútili hlavou. Podľa nich bol jasný víťaz Slovák. "povedal reprezentačný tréner Pavol Hlavačka.Podľa jeho slov by v prípade takej prevahy Taliana rozhodcovia uzavreli duel už po dvoch kolách.dodal.Istý kov má Andrej Csemez, ktorý sa v semifinále strednej váhy do 75 kg stretne v piatok o 20.30 SELČ s Ukrajincom Oleksandrom Chyžniakom.