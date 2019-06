EH 2019: Zlato do 125 kg pre zápasníka Chizrieva

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Minsk 26. júna (TASR) - Na II. európskych hrách v Minsku zvíťazil v zápasení vo váhovej kategórii do 57 kilogramov reprezentant Azerbajdžanu Mahir Amiraslanov, ktorý si vo finále poradil so Srbom Stevanom Mičičom. Bronz získal Turek Suleyman Atli a Rus Zavur Uguev.Vo váhe do 74 kg triumfoval Rus Zaurbek Sidakov, keď vo finále zdolal Turka Sonera Demirtasa. Bronz si vybojovali Gruzínec Avtandil Kentchadze a Azerbajdžanec Chadžimurad Gadžijev.Zlato do 86 kilogramov získal Rus Dauren Kurugliev. Striebro získal Bielorus Ali Šabanau a bronz si vybojovali Nemec Ahmed Dudarov a reprezentant San Marína Nazem Myles Amine.V najťažšej váhovej kategórii do 125 kg si zlato pripísal Rus Anzor Chizriev, striebro Gruzínec Givi Matcharašvili a bronz získali Azerbajdžanec Jamaladdin Magomedov a Ukrajinec Oleksandr Chocianivskij.