EH 2019: Hrbatý by privítal na EH tenis: Musí však prísť motivácia

Dominik Hrbatý, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Minsk 30. júna (TASR) - Dominik Hrbatý verí, že Európske hry majú v športovom svete budúcnosť a vie si na nich predstaviť aj tenisovú súťaž. Tá na druhej edícii v Minsku chýbala, no bývalý reprezentant by ju privítal o štyri roky v Krakove, ak sa nájde správna motivácia pre hráčov. To by mohla byť napríklad miestenka na olympijské hry.Bývalý slovenský reprezentant prišiel do Minsku ako zástupca Slovenskej asociácie olympionikov, v ktorej vykonáva funkciu podpredsedu. V metropole Bieloruska strávil niekoľko dní a prostredie i organizáciu podujatia si pochvaľoval.povedal.Hrbatý sa predstavil na troch olympijských hrách a multišportové podujatia si obľúbil.Európske hry prešli od svojej prvej verzie v Baku 2015 viacerými zmenami, niekoľko športov ubudlo, medzi nimi napríklad plavecké súťaže a ďalšie upravili svoje pravidlá. V Minsku sa zápolilo v 23 odvetviach pätnástich športov, pričom súťaže v boxe a džude boli zároveň aj majstrovstvami Európy, v deviatich športoch sa bojovalo o účasť na budúcoročných olympijských hrách v Tokiu. Podľa Hrbatého je práve toto cesta, ako prilákať na podujatie najlepších športovcov.myslí si.Podľa Hrbatého by sa práve vďaka takejto výhode mohol objaviť na EH aj tenis.dodal.