Pomáhal tímovým kolegom, fotil sa aj podpisoval. Peter Sagan bol v Trnave spokojný, že vyhral Sagan

30.6.2019 (Webnoviny.sk) - Kam sa pohol, tam ho nasledoval húf ľudí. Tých žiadosti o podpis či spoločné foto bolo v nedeľu popoludní v Trnave neúrekom. A Peter Sagan sa snažil podľa možností väčšine vyhovieť.Skončil až v momente, keď niektorý z členov jeho ochranky rezolútne vyhlásil: „Ďakujeme, končíme." Aj tak trvalo ďalších približne 10 minút, kým prešiel 200-metrovú vzdialenosť od cieľa pretekov k pristavenému karavanu. A tam ho čakalo pre istotu to isté ešte raz.Sagan je skvelý cyklista a športová osobnosť, ktorá už dávno prerástla hranice Slovenska. V nedeľu sa prišli pozrieť tisícky ľudí na spoločné majstrovstvá Čechov a Slovákov v cyklistike, v skutočnosti ich však viac ako záverečný finiš šestice v úniku zaujímalo to, kde sa objaví Sagan po príchode do cieľa.Vôbec im neprekážalo, že trojnásobný majster sveta finišoval v spoločnom pelotóne až ako 15., aj tak sa na žiadosť fanúšikov objavil na pódiu ako prvý.Keď tam vystúpil a zamával, ľudia búrlivo oslavovali ako po víťaznej etape na Tour de France. Boli medzi nimi nielen Česi a Slováci, ale aj partia z Talianska či dlhoročný Saganov obdivovateľ na invalidnom vozíku Belgičan Mark de Boecker.„Som milo prekvapený, koľko prišlo ľudí. Či som sa cítil ako doma v Žiline? Najmä som cítil, že som na Slovensku," uviedol Peter Sagan.K pretekom, v ktorých od istého momentu, keď sa v úniku ocitol jeho brat Juraj, už nemal víťazné ambície, poznamenal: „Som veľmi spokojný, pretože vyhral Sagan. Myslím si, že máme v rodine čo oslavovať. Preteky boli bez kopcov, skôr také monotónne, povedal by som. Jediné miesto, kde sa dalo tvoriť bolo na začiatku v jednom zo stúpaní."Držiteľ 112 víťazstiev v profikariére na ceste sa tentoraz zameral na pomoc tímovým kolegom z Bora-Hansgrohe.„Dva razy sme to skúsili, raz sme zostali vpredu v celkom dobrej skupine. Potom sa však rozdelila, zozadu nás dostihli a potom to už bolo také, aké bolo. Som veľmi spokojný, ako sme to kontrolovali s Jurajom vpredu. V závere som Erikovi Baškovi rozbehol špurt, lebo som mu chcel pomôcť. Myslím si, že aj Patrik Tybor si tretie miesto vybojoval zaslúžene," dokončil hodnotenie pretekov, ktoré mu slúžili ako príprava na Tour de France.„Už v pondelok cestujem do Bruselu a budem tam až do začiatku Tour de France. Myslím si, že s formou môžem byť spokojný, uvidíme podľa výsledkov, čo bude ďalej," rozlúčil sa Peter Sagan.Spoločné majstrovstvá Slovenska a Česka v cyklistike