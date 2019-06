EH19: Strnisko zdolal Smajliho a postúpil do štvrťfinále

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Minsk 25. júna (TASR) - Slovenský boxer Matúš Strnisko postúpil v utorok na II. európskych hrách v Minsku do štvrťfinále. V kategórii do 81 kg si poradil v súboji so Švajčiarom Ukem Smajlim 5:0. Na jeho úspech môže ešte v utorok nadviazať Andrej Csemez, ktorý bude v hmotnostnej kategórii do 75 kg bojovať o postup do semifinále so Španielom Miguelom Cuadradom Entrenom.