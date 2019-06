EH19: Wang vo štvrťfinále dvojhry prehral s Grothom z Dánska

Na snímke slovenský reprezentant v stolnom tenise Jang Wang. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

dvohra - štvrťfinále:

Jonathan Groth (Dán.) - Jang WANG (SR) 4:3 (9, -7, -12, -10, 10, 3, 7)

Minsk 25. júna (TASR) - Slovenský reprezentant v stolnom tenise Jang Wang nepostúpil do semifinále dvojhry na II. európskych hrách v Minsku. V utorňajšom štvrťfinále ako osemnásty nasadený prehral s desiatkou turnaja Dánom Jonathanom Grothom 3:4. Na OH do Tokia si miestenku zaistia všetci traja medailisti z Minska.Wang s Dánom síce prehral prvý set, v ďalších troch ale po tuhom boji uspel. V ďalších dvoch setoch ale dominoval Groth a rozhodlo sa tak až v dramatickom siedmom sete. V ňom si najprv slovenský reprezentant udržiaval vedenie, ale v závere situáciu nezvládol a prehral na 7.