 24hod.sk    Kultúra

16. februára 2026

EHMK Trenčín 2026: Rybníček: Najväčšiu obavu som mal z toho, aby sa nikomu nič zlé nestalo (video)


Tagy: Trenčín 2026

Ako dodal, verí našim bezpečnostným zložkám a ich profesionalite.



EHMK Trenčín 2026: Rybníček: Najväčšiu obavu som mal z toho, aby sa nikomu nič zlé nestalo

Osobitné poďakovanie za zvládnutie otváracieho ceremoniálu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026 patrí Policajnému zboru SR, útvaru na ochranu ústavných činiteľov, trenčianskej mestskej polícii, profesionálnym a dobrovoľným hasičom, zdravotným záchranným zložkám a súkromným bezpečnostným službám za ich nasadenie, obetavosť, slušnosť a profesionálny výkon. Na sociálnej sieti to skonštatoval trenčiansky primátor Richard Rybníček.

„Už teraz môžem povedať, že tú najväčšiu obavu som mal z toho, aby sa nikomu nič zlé nestalo. Bolo to totiž extrémne náročné aj kvôli priestorovým možnostiam v Trenčíne. Ale vďaka všetkým týmto profesionálom a ich vedeniam to dopadlo úžasne. Vieme, aká je pre Európanov bezpečnosť dôležitá a nie je vôbec v týchto časoch samozrejmá,“ doplnil Rybníček.

Ako dodal, verí našim bezpečnostným zložkám a ich profesionalite. Dokázali to podľa neho aj v Trenčíne a prispeli zásadným spôsobom k radosti, ktorú ľudia prežívali, a ktorá bude rezonovať minimálne celý tento rok.

 

Foto: Radovan Stoklasa


