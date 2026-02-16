|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 16.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ida
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. februára 2026
EHMK Trenčín 2026: Rybníček: Najväčšiu obavu som mal z toho, aby sa nikomu nič zlé nestalo (video)
Ako dodal, verí našim bezpečnostným zložkám a ich profesionalite.
Zdieľať
Osobitné poďakovanie za zvládnutie otváracieho ceremoniálu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026 patrí Policajnému zboru SR, útvaru na ochranu ústavných činiteľov, trenčianskej mestskej polícii, profesionálnym a dobrovoľným hasičom, zdravotným záchranným zložkám a súkromným bezpečnostným službám za ich nasadenie, obetavosť, slušnosť a profesionálny výkon. Na sociálnej sieti to skonštatoval trenčiansky primátor Richard Rybníček.
„Už teraz môžem povedať, že tú najväčšiu obavu som mal z toho, aby sa nikomu nič zlé nestalo. Bolo to totiž extrémne náročné aj kvôli priestorovým možnostiam v Trenčíne. Ale vďaka všetkým týmto profesionálom a ich vedeniam to dopadlo úžasne. Vieme, aká je pre Európanov bezpečnosť dôležitá a nie je vôbec v týchto časoch samozrejmá,“ doplnil Rybníček.
Ako dodal, verí našim bezpečnostným zložkám a ich profesionalite. Dokázali to podľa neho aj v Trenčíne a prispeli zásadným spôsobom k radosti, ktorú ľudia prežívali, a ktorá bude rezonovať minimálne celý tento rok.
Foto: Radovan Stoklasa
Prečítajte si tiež
Audio šperk, ktorý sa nestratí ani na móle: Huawei FreeClip 2 sú „náušnice“ s dokonalým zvukom
Foto: Galaprogramom Manifest Trenčín 2026 vyvrcholil otvárací ceremoniál EHMK