Nedeľa 15.2.2026
15. februára 2026
Foto: Galaprogramom Manifest Trenčín 2026 vyvrcholil otvárací ceremoniál EHMK
Na pódiu sa predstavili Jana Kirschner a Štefan Štec s Vojenskou hudbou Banská Bystrica.
Večerným galaprogramom na Mierovom námestí nazvanom Manifest Trenčín 2026 vyvrcholil druhý deň otváracieho ceremoniálu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026. Multimediálna šou prepájala obraz, hudbu, tanec a príbeh mesta aj regiónu a vzdáva hold jeho identite, kultúrnemu dedičstvu aj osobnostiam, ktoré sa podieľajú na jeho formovaní. Informoval o tom dramaturg otváracieho ceremoniálu Lumír Mati.
„Manifest je umeleckou poctou Trenčínu - jeho historickej aj súčasnej kultúrnej identite, hodnotám slobody, demokracie a ľudskosti, a predovšetkým ľuďom, ktorí tvoria jeho jedinečný príbeh. V samotnom srdci mesta vzniklo pre potreby galaprogramu unikátne pódium v tvare kamenného srdca Trenčína, ktoré sprítomňuje genius loci mesta s jeho ikonickým hradným bralom,“ priblížil dramaturg.
Manifest je podľa neho zároveň vyjadrením toho, čím Trenčín je a čím sa chce stať - otvoreným a sebavedomým mestom, ktoré dokáže prepájať tradíciu so súčasnosťou, miestne s medzinárodným a prítomné s budúcim ako skutočné Európske hlavné mesto kultúry.
Večerný galaprogram prináša výnimočné umelecké spojenia hudobných hviezd s jedinečným talentom mesta a regiónu, ktoré projekt Trenčín 2026 predstavuje nielen domácemu publiku, ale aj medzinárodným divákom.
Na pódiu sa predstavili a predstavia Jana Kirschner a Štefan Štec s Vojenskou hudbou Banská Bystrica, legendárna trenčianska skupina Bez ladu a skladu v spojení s dychovou hudbou Lucerka, Emma Drobná s Martinom Majlom Štefánikom v umeleckej performance v choreografii Kataríny Čillikovej, inšpirovanej Trenčínom ako mestom módy.
