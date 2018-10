EIB podporí v SR investície do energetickej siete sumou 77 mil. eur

Ilustračná snímka Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Bratislava 22. októbra (TASR) - Európska investičná banka (EIB) podporí na Slovensku dve investície do modernizácie energetickej infraštruktúry sumou 77 miliónov eur.Prvý projekt sa týka modernizácie plynárenskej distribučnej siete spoločnosti SPP - distribúcia. EIB naň poskytne firme pôžičku vo výške 60 miliónov eur.opísal viceprezident EIB Vazil Hudák v pondelok po slávnostnom podpise týchto projektov v Bratislave.Ďalšia pôžička 17 miliónov eur pôjde skupine GreenWay, ktorá buduje nabíjacie stanice pre elektrické autá a poskytuje s tým súvisiace služby na Slovensku.doplnil Hudák. V obidvoch prípadoch ide o pritom podľa jeho slov o príspevok k lepšiemu životnému prostrediu.Čo sa týka projektu spoločnosti SPP - distribúcia, zahŕňa najmä výmenu a obnovu starých kovových plynovodov a pozemnej infraštruktúry.opísal predseda predstavenstva spoločnosti František Čupr. Doplnil, že firma SPP - distribúcia má na Slovensku plynovody v dĺžke takmer 34.000 kilometrov.V prípade pôžičky pre skupinu GreenWay ide o prvú transakciu EIB v strednej a východnej Európe podporovanú nástrojoms finančnou podporou Európskej únie v rámci finančných nástrojov programu Horizont 2020.Podľa spoluzakladateľa a konateľa firmy GreenWay Petra Badika pôjde o investičný program vo výške 34 miliónov eur, z čoho bude 17 miliónov eur pokrytých pôžičkou od EIB.opísal Badik.Financie by mali smerovať predovšetkým do rozšírenia siete nabíjacích staníc pre elektrické autá. V rámci tohto konkrétneho plánu by ich malo pribudnúť viac ako 800.